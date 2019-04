Professora do AM é selecionada para intercâmbio no Canadá

Manaus- A professora da rede pública estadual do Amazonas Paula Priscila Rocha Gil, de 31 anos, foi uma das selecionadas pelo Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores da Educação Básica no Canadá - em parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM).

A profissional, que ensina a disciplina Língua Espanhola, na Escola Estadual Sólon de Lucena, viajará para a cidade de Ottawa, na terra do Maple, onde participará de um intercâmbio de oito semanas. Ao todo, foram escolhidos 102 professores de todo o Brasil.

Paula foi selecionada com o projeto "Empreendedorismo e sustentabilidade como ferramentas de combate à evasão escolar: uma abordagem interdisciplinar da Língua Espanhola", no qual aposta em uma visão ecos sustentável para frear o alto índice de alunos que abandonam as escolas, principalmente, no período noturno.

“Nós sabemos que essa evasão [escolar] acontece por diversos fatores e pretendo, por meio de uma aplicação interdisciplinar da Língua Espanhola, que esses alunos confeccionem itens utilizando materiais recicláveis e de baixo custo”, afirmou a professora. “Meu projeto termina com uma mostra de produtos ou serviços criados com ideias sustentáveis e que podem ser comercializados”, completou Paula.

A professora viajará para o Canadá no próximo mês de julho e receberá pelo programa federal passagens, estadia, três refeições diárias, transporte para a universidade e uma bolsa de C$ 600. O intercâmbio de capacitação será dividido em duas partes, sendo a primeira um curso básico de Inglês e a segunda um workshop de formação para professores, voltado para gestão de aula e aprendizagem centrada no aluno.

“A intenção é que, na volta a Manaus, possamos pôr em prática esse projeto não somente na minha escola [Sólon de Lucena], mas, também, em muitas outras da rede pública de ensino que possuem um alto índice de evasão escolar”, finalizou Paula.

Importância

De acordo com Paula Priscila Rocha Gil, iniciativas como o Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores da Educação Básica no Canadá são de extrema importância para o desenvolvimento da Educação no Brasil.

“Esses editais são fundamentais para que a gente possa começar a semear um fator de grandiosidade na Educação brasileira. Precisamos pensar que o País tem todas as condições para ter um ensino público de qualidade e que atinja todas as minorias”, reforçou a professora. “Quando programas como este investem na qualidade do professor, eles estão investindo, também, nos alunos”, finalizou.

Sobre o programa

O Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores da Educação Básica no Canadá tem o objetivo de promover a capacitação de professores em efetivo exercício nas escolas públicas das redes estadual, municipal e distrital, que realizarão curso de aperfeiçoamento com duração de oito semanas, promovido pelo Colleges and Institutes Canada (CICan).

