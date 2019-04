Amazonas registra 16 mortes e quase 3 mil afastamentos no trabalho

Manaus- Uma programação voltada à conscientização sobre a segurança no ambiente de trabalho com palestras e ações de sensibilização marca as ações do Abril Verde da faculdade Martha Falcão Wyden junto a acadêmicos, corpo docente e sociedade em geral. Três palestras, além de distribuição de panfletos e stand informativo fazem parte do evento organizado pelos cursos do núcleo de Saúde da instituição e que acontece de terça (23) a quinta-feira (25), na sede faculdade. Todas as atividades são gratuitas e abertas à população.

Quarto lugar no ranking mundial, o Brasil é hoje o país onde a cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho e a cada 3h38 um trabalhador perde a vida pela falta de uma cultura de prevenção à saúde e à segurança do trabalho, segundo dados do Observatório Digital do Ministério Público do Trabalho (MPT) em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Somente em 2017, no estado de Amazonas, foram registradas 16 mortes por acidente de trabalho. Os afastamentos chegaram a 2.964 no mesmo período, gerando uma despesa de R$ 24.362.000 com auxílio-doença. Entre 2012 e 2017, período computado pelo Observatório, foram registrados 18.530 auxílios-doença por acidente do trabalho, com um impacto previdenciário de R$ 232,571.218,36 e a perda de 4.620.208 dias de trabalho.

A professora Josiani Nunes, responsável pela programação de sensibilização da faculdade Martha Falcão | Wyden, ressalta a importância do evento, alusivo ao dia 28 de abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho. A data foi escolhida em função da explosão ocorrida em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969, que resultou na morte de 78 trabalhadores, caracterizando o episódio como um dos mais conhecidos acidentes trabalhistas da humanidade. A cor verde está relacionada aos cursos da área da saúde e, por isso, é o símbolo da campanha Abril Verde. Em 2001, a iniciativa foi endossada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e em 2015 tornou-se lei no Brasil (11.121/2015).

“O Abril Verde visa chamar a atenção de empresários, trabalhadores, estudantes, professores e sociedade em geral para garantir a proteção e o conhecimento necessários à segurança e à integridade física e mental da equipe de trabalho. Mais de 90% dos acidentes registrados podem ser evitados com conhecimento e prevenção”, disse.

Histórico

Criado como um movimento de iniciativa da população, por meio de sindicatos, o Abril Verde conta com a participação voluntária e espontânea de pessoas que desejam apontar a necessidade para a implantação de uma nova cultura para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O objetivo é garantir segurança, tranquilidade e melhores condições trabalhistas para todos os brasileiros.

Números

Ao todo, de 2012 a 2017, R$66.534.254.002 foram gastos com benefícios acidentários ativos, ainda que anteriormente concedidos. Somente considerando as novas concessões no período, o valor é de R$26.235.501.489. Foram contabilizados 305.299.902 dias de trabalho perdidos no período 2012-2017.

Leia mais:

Fasub leva chocolate e alegria para crianças carentes de Manaus

Lembrando a cruz, fiéis participam de Via Sacra no Centro de Manaus