Vídeo: Manaus deve continuar com fortes chuvas nos próximos meses

Manaus - O ano de 2019 começou com o clima um tanto indeciso, hora faz muito sol, hora muita chuva, e a expectativa é continuar assim. Segundo o chefe de divisão de meteorologia do Centro Operacional de Proteção da Amazônia, Ricardo Dallarosa, estamos vivendo uma variabilidade climática.

Ele explica que no mês de janeiro choveu 20% abaixo do esperado, já em fevereiro foi 15% acima do normal. O mês de março também apresentou chuvas acima da média. Embora o El Niño, que diminui as chuvas na amazônia, ainda esteja atuando, a zona de convergência intertropical tem causado muitas chuvas na região.

Resumindo: a previsão é de temporal neste mês em áreas isoladas ou em toda a capital. O forte período chuvoso acaba refletindo na subida das águas.



Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o rio Negro pode chegar a 29,19 metros bem próximo da cheia histórica de 2012, que chegou a 29,97 metros.

Como as chuvas devem afetar a capital, a Defesa Civil já fez o monitoramento das áreas de risco para este período. Agora, o órgão faz um trabalho de monitoramento com as famílias que moram nessas áreas que podem ser afetadas pela cheia.

Nos três primeiros meses do ano, o órgão registrou cerca de 60 ocorrências de alagamentos na capital.

