Vídeo: cavalgada da Polícia Militar reúne crianças e PCD em Manaus

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas realizou no último sábado (19), evento em homenagem aos 182 anos da corporação e reuniu dezenas de pessoas, inclusive crianças e jovens portadores de deficiência que participam do projeto de equoterapia da cavalaria.

A manhã chuvosa do sábado não desestimulou os competidores: crianças e jovens especiais. Para eles aquele era o momento mais aguardado da semana. A cavalaria da Polícia Militar, na zona centro-oeste da capital, foi aberta ao público.

A equoterapia auxilia no tratamento de pessoas com problemas motores, neurológicos ou mesmo com Síndrome de Down. O filho de Marlize Pereira é autista, e há dez anos apresentou bons resultados.

Crianças recebem apoio de policiais militares durante cavalgada | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Melissa Pannielli é a mais jovem na modalidade, ela foi apresentada à cavalgada pela cunhada. Aos 18 anos, a amazona diz que não troca o esporte por nada.

Essa é a terceira edição do evento. A cavalgada comemora os 182 anos da Polícia Militar e também homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono da corporação.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Waldir Adriano/TV Em Tempo

