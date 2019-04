TRT anuncia leilão de bens no Amazonas e em Roraima

Manaus- O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR (TRT11) realiza leilão público de bens penhorados. O evento acontecerá às 9h30, do próximo dia 26, na modalidade presencial e eletrônica.

Os lances podem ser feitos de forma presencial (no 4º andar do Fórum Trabalhista de Manaus, na Rua Ferreira Pena, 546, Centro) ou pela internet através do site www.amazonasleiloes.com.br , com atuação do leiloeiro credenciado pelo TRT, Brian Galvão Frota.

Ao todo, serão leiloados 23 lotes de bens, que incluem ainda apartamentos, lotes de terra, veículos e maquinários. O valor arrecadado será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas em processos que tramitam no TRT11 e que já estão na fase de execução.

Bens a serem leiloados

De acordo com a assessoria, há destaque para um imóvel residencial e um terreno, com área de 765.500m² de área, avaliado em R$ 1.5 milhão, com lance inicial de R$ 600 mil.

Além do terreno e do imóvel, também serão leiloados bens penhorados avaliados em R$ 35 milhões.

Terreno no Distrito industrial

O bem com o maior valor de avaliação é terreno da Itautinga Agro Industrial, no Distrito Industrial, com área de 841.500m², avaliado em 32 milhões, com lance mínimo de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), que corresponde a 75% de desconto, podendo ser parcelado em até 15 vezes.

Apartamentos

Outro destaque é um apartamento localizado no bairro Eldorado, em Manaus, avaliado em R$ 420 mil, mas que poderá ser adquirido com um lance mínimo de 40% do valor da avaliação. Também na capital amazonense, no bairro Tarumã-Açu, vai leilão um apartamento avaliado em R$ 80 mil, que poderá ser adquirido num lance mínimo de 30% do valor da avaliação.

Quem pode participar

Podem participar do leilão pessoas físicas que estiverem na livre administração de seus bens, e por todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas. Em 2018, foram arrematados 53 bens, totalizando mais de R$ 5 milhões em valores arrecadados para o pagamento de dívidas trabalhistas.

Os bens removidos podem ser visitados antes do dia marcado para o leilão, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Os bens removidos encontram-se nos seguintes endereços e telefone de contato: Av. Autaz Mirim, 2121, Distrito Industrial, Manaus (AM), telefone (92) 98438-1616, para bens de processos cujo Juízo da execução é no Amazonas; e na Rua Três Marias, 139 - Bairro Raiar do Sol, Boa Vista (RR), telefone (95) 98127-6564, para processos cujo Juízo da execução é em Roraima.

