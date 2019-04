Vídeo: Quais são as avenidas mais perigosas de Manaus?

Manaus - O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) registrou 54 mortes no trânsito nos três primeiros meses desse ano. Você sabe em que avenidas mais se registraram acidentes em Manaus? As avenidas Autaz Mirim, conhecida como Grande Circular e Cosme Ferreira, na Zona Leste são consideradas as mais perigosas.

Segundo o levantamento do órgão, os maior número de acidentes perigosos e com vítimas fatais acontece nessas avenidas, localizadas na Zona Leste da cidade.

Avenida Cosme Ferreira fica em segundo lugar na lista de avenidas mais perigosas | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

A quantidade de acidentes fatais no trânsito em Manaus foi contabilizada entre os dias 1º de janeiro e 10 de abril deste ano. São vários os acidentes também com vítimas lesionadas.

Em 21 de fevereiro deste ano um grave acidente deixou quatro pessoas presas nas ferragens na avenida Grande Circular, que lidera o ranking das mais perigosas da capital.

A segunda avenida que aparece na lista é a Cosme Ferreira. No dia 29 de março, depois de uma colisão, um coletivo acabou bloqueando todo o fluxo de veículos no sentido bairro centro.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Juliano Couto/TV Em Tempo

Leia mais:

Grave acidente entre ônibus deixa mais de 10 pessoas feridas em Manaus

ALERTA: 93% da população não usa cinto de segurança no banco traseiro

Três motoristas são presos em flagrante durante operação Lei Seca