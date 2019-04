Sesc AM promove evento gratuito sobre Astronomia Indígena

Após as preleções, no Planetário Móvel Digital do Sesc AM, será oferecida obervação do céu a partir do olhar indígena, em projeção 360° e oficinas relacionadas à Astronomia. | Foto: Divulgação

Manaus - Voltado para todos os públicos, principalmente estudantes, a Sala de Ciências do Sesc AM promoverá nos dias 25 e 26 de abril a II Semana de Astronomia Indígena .Com uma programação gratuita e diversificada que oferecerá palestras, oficinas, sessões planetárias e observação do céu, o evento é uma parceria do Sesc com o Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e será realizado no salão Zezinho Corrêa, localizado na Av. Constantinopla, 288, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade.



Nesta 2ª edição, o evento contará com a presença de Nélio Sasaki, professor titular e coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Astronomia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Com longo currículo dedicado à área de Astronomia, Nélio Sasaki realizará a palestra de abertura no dia 25 de abril às 14h. Após a apresentação de Sasaki, o professor Walter Esteves do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e coordenador das Olimpíadas Brasileira de Astronomia no estado do Amazonas, ministrará a palestra "Constelação dos Índios no Brasil".

Após as preleções, no Planetário Móvel Digital do Sesc AM, será oferecida obervação do céu a partir do olhar indígena, em projeção 360° e oficinas relacionadas à Astronomia. Ainda no dia 25, a partir das 18h, o clube de Astronomia da UFAM estará conduzindo o momento de contemplação do céu com telescópio.



No dia 26, o evento iniciará às 8h30 com a palestra dos alunos do Projeto Cosmos da Ufam com os temas: “Como sabemos o que sabemos sobre astronomia” e “Observações do céu com o uso de tecnologia”. Em seguida, haverá oficina de construção e lançamento de foguetes feitos com garrafa PET e Oficina de Gravidade Visualizada. Às 14h, a acadêmica de Biologia da UEA e divulgadora científica Yara Laiz profere palestra com o tema: “Como viver em Marte”. A partir das 15h, haverá o circuito de oficinas e sessões, no planetário digital do Sesc, com uma viagem ao Sistema Solar.



A II Semana de Astronomia Indígena visa valorizar a cultura indígena regional, compreendendo que a observação do céu sempre esteve na base de conhecimento das sociedades. Os indígenas são profundos conhecedores do seu ambiente, plantas, animais e observam a influência da astronomia no seu dia a dia.



As inscrições para a II Semana de Astronomia Indígena estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas enviando o nome completo, CPF e escolaridade para o email sala.ciencia@sesc-am.com.br.



Grupos escolares também poderão se inscrever e a escola receberá o certificado de participação.



Serviço



O que: II Semana de Astronomia Indígena;

Quando: quinta-feira (25) das 13h às 19h e sexta-feira das 8h30 às 17h;

Onde: Salão de Eventos Zezinho Corrêa - Av. Constantinopla, 288, Alvorada;

Inscrições gratuitas;

Mais informações: (92) 2121-5397, 2121-5375 e 98415-7818

