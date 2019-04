Comunidade ribeirinha recebe intercâmbio cultural entre Brasil e Índia

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista recebeu intercâmbio cultural entre Brasil e Índia durante o feriado, de quinta-feira (18/4) a domingo (21/4). A atividade foi realizada na Comunidade Bela Vista do Jaraqui, e contou com oficinas sobre o saber tradicional dos povos ribeirinhos e indianos. | Foto: Divulgação/Sema

Manaus - A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista recebeu intercâmbio cultural entre Brasil e Índia durante o feriado, de quinta-feira (18) a domingo (21). A atividade foi realizada na Comunidade Bela Vista do Jaraqui, e contou com oficinas sobre o saber tradicional dos povos ribeirinhos e indianos.



Realizado pelo grupo Brasilíndia, com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o encontro de culturas contou com oficinas sobre plantas e ervas medicinais, promovendo a troca de saberes entre os povos que moram às margens do rio Ganges, na Índia, e dos ribeirinhos que vivem às margens do rio Negro.



“Para a gestão da unidade de conservação, é importante promover para os moradores essa troca de experiência entre diferentes culturas, e principalmente valorizar os conhecimentos tradicionais dos nossos povos ribeirinhos”, destacou a gestora da RDS Puranga Conquista pela Sema, Adila Matos.



No primeiro dia do encontro, o professor Moacir Biondo apresentou conhecimentos sobre plantas medicinais amazônicas. Moradores da unidade de conservação também participaram da ação, com prática de reconhecimento das ervas. A iniciativa envolveu ainda as crianças ribeirinhas, que confeccionaram placas com os nomes das plantas, criando uma horta comunitária e canteiros de farmácia viva.



Trazendo conhecimentos sobre nutrição criativa e sobre ayurveda (“ciência da vida”, em sânscrito), o voluntário Henrique Paeja ensinou para a comunidade presente receitas fáceis e nutritivas, utilizando plantas que podem ser encontradas no quintal das casas. No encerramento da programação, foi realizada uma troca de cartas entre crianças apoiadas por uma ONG indiana com crianças da RDS Puranga Conquista, para que elas pudessem trocar experiências sobre a vida nas diferentes sociedades.



Além das oficinas, o intercâmbio também contou com atividades ao longo dos quatro dias, como refeições com comidas amazônicas, banho de rio e passeio de barco noturno.

