Abrigo Moacyr Alves realiza 10ª edição de feijoada beneficente

Manaus - O Abrigo Moacyr Alves promove neste sábado (27), a partir das 12h, a 10ª Feijoada Beneficente. O evento acontecerá no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques localizado na Avenida Constantino Nery, zona centro-oeste de Manaus.

Um dos objetivos do evento é apoiar na manutenção de todos os projetos e programas em funcionamento na instituição. Cerca de mil pessoas de Manaus participam de atividades variadas de esporte, cultura, empreendedorismo e atendimentos de reabilitação no Abrigo Moacyr Alves.

Além de atender 65 crianças e adolescentes com deficiência, a instituição proporciona atendimentos à comunidade como: Balé, Capoeira, Jiu-Jitsu, Hidroterapia, Oficina Musical, Dança, Oficina de corte e costura e tratamento fisioterápico, de forma totalmente gratuita.

Dentre as atrações, a feijoada contará com apresentação de cantores locais, barracas de camisa, artesanato e barraca de tortas e doces.

“O objetivo da nossa feijoada beneficente é a manutenção de todos os projetos oferecidos na instituição. Projetos esses que buscam a melhoria do bem-estar e a qualidade de vida das crianças do abrigo e da comunidade atendida ”, ressaltou a diretora do Abrigo, Claudete Ciarlini.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da instituição, por meio de entrega aos compradores ou na entrada do evento no valor de R$40,00.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone: 98415-7022/3238-2115(Corina). Aqueles que desejarem colaborar financeiramente podem fazê-lo por meio de depósito bancário: Bradesco Agência 3734-6, Conta Corrente 4780-5.

*Com informações da assessoria

