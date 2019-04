Amazonastur aponta aumento de 60,67% em novas empresas de turismo

Manaus - Em três meses de nova gestão, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) reforçou as fiscalizações dos prestadores de serviços turísticos e registrou um aumento de 60,67% na regularização de novas empresas em 2019. O percentual corresponde a um total de 143 estabelecimentos, 54 a mais que no mesmo período do ano passado.

Neste ano, a equipe do Departamento de Registro e Fiscalização da Amazonastur visitou as cidades de Parintins, Tefé, Tabatinga e Presidente Figueiredo. A ação teve o objetivo tanto de ordenar os operadores do trade quanto de regularizar os empreendimentos no sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo, o Cadastur.

De acordo com a Amazonastur, o estado possui 1.215 prestadores de serviços turísticos regularizados diante do Ministério do Turismo (Mtur), por meio do Cadastur. Ao todo, 1.106 prestadores são de cadastro obrigatório, e 109 operadores de cadastro opcional.

Conforme a gerente do Departamento de Registro e Fiscalização da Amazonastur, Gioavanna Tapajós, durante as abordagens nos municípios, entre as infrações mais encontradas estavam a não regularização do empreendimento, bem como a ausência de licenças obrigatórias.

“Nas cidades, nós realizamos o ordenamento em parceria com Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, orientando os proprietários visando à regularização. É um feito significativo para o turismo do estado, uma vez que o turista sabe que aquela propriedade está legal e dentro dos padrões exigidos pelo Mtur”, comentou Giovanna, que destacou também a importância da obtenção do selo Cadastur para os empreendimentos.

Mais números

Durante o ordenamento, a Amazonastur verificou a regularização de 74 agências de turismo, um aumento de 100% se comparado ao mesmo período de 2018. Além delas, 12 organizadoras de eventos, 11 transportadoras turísticas e 23 meios de hospedagem foram regularizados. Outros 23 novos estabelecimentos cadastrados correspondem a outras categorias.

Terra das Cachoeiras

Nesta segunda-feira (22), a equipe da Amazonastur, juntamente a demais órgãos estaduais, realizam o ordenamento dos prestadores de serviços turísticos em Presidente Figueiredo. A ação deve ocorrer até a próxima sexta-feira (25).

