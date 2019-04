Em dois dias, dez pessoas são presas no interior do Amazonas

A polícia também apreendeu três adolescentes e 54 trouxinhas de entorpecentes, além de três armas de fogo caseiras e quatro munições. | Foto: Divulgação / SSP-AM

Manaus - Entre as madrugadas do último sábado (20) e desta segunda-feira (22), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dez pessoas em municípios do interior do Estado, incluindo um foragido do sistema prisional. As prisões ocorreram nos municípios de Manacapuru, Maués, Tabatinga e Parintins, a maioria pelo crime de tráfico de entorpecentes.



A polícia também apreendeu três adolescentes e 54 trouxinhas de entorpecentes, além de três armas de fogo caseiras e quatro munições.

Entre as ocorrências de destaque está a prisão de um homem de 24 anos e uma mulher de 34, em Maués (distante 356 quilômetros de Manaus). Na residência do casal, a polícia encontrou 450 gramas de maconha, três papelotes de entorpecentes, três armas caseiras, quatro munições, além de um pé de maconha.

Ainda em Maués, um detento do sistema prisional do município foi recapturado. Cleiton Lavareda foi encontrado em uma área de mata e foi conduzido à Unidade Prisional do município, onde passou pelos procedimentos e responderá a mais um processo na Justiça.

Em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), policiais militares do 11° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 20 anos suspeito de cometer homicídio na madrugada de domingo (21/4). O suspeito foi apresentado, junto com uma motocicleta usada na ocasião do crime, na 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Outros três homens foram presos, e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos, em Parintins. Também houve duas prisões em Manacapuru por tráfico de entorpecentes e uma em Tabatinga por furto.

*Com informações da assessoria

