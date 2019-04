Assaltos no transporte público de Manaus diminuíram em 2018

Manaus - De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), entre os anos de 2017 e 2018, houve uma redução nos casos de assaltos a coletivos em Manaus. Em 2017, foram 3.667 ocorrências relatadas. Já no ano de 2018, foram totalizados 2.437, uma redução de 1.230 casos em 12 meses.

Para 2019, o atual secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, determinou o reforço em todas as ações integradas para o combate à criminalidade na capital do estado.

Em janeiro, a Polícia Militar deflagrou a ‘’Operação Catraca’’, que buscava combater o crime em ônibus do transporte público em todas as zonas da cidade. Somente no primeiro bimestre de 2019, o número de registros caiu 39,2%.

Operação Catraca, da SSP, buscava combater os assaltos a ônibus em todas as zonas da cidade | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Além do policiamento ostensivo, as investigações também estão em andamento para prender envolvidos nessas ações criminosas. Entre casos de destaque, em fevereiro, a Polícia Civil prendeu uma dupla acusada de cometer ao menos 17 assaltos a ônibus na zona centro-sul da capital.



Segurança?

Mas e a população, se sente mais segura? Todo esse processo chega aos usuários do transporte coletivo? Para o estudante Maicon Souza*, de 17 anos, o perigo se encontra principalmente na zona central da cidade, apesar de que hoje está fugindo do controle e se espalhando para todas as regiões da capital.

‘’Eu me sinto inseguro principalmente na região do Centro por causa dos furtos relâmpagos que ocorrem, sendo que antigamente era bem pior. Porém, mesmo com essa melhora, ainda é bastante inseguro. Não tem como, isso com certeza tem que acabar’’, disse ele.

Por causa do grande número de assaltos, manauaras são obrigados a ter cuidado redobrado com seus pertences | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Já Thalles Noronha*, universitário de 22 anos, contou casos que já viveu dentro do transporte coletivo em Manaus. ‘’Existem muitos pontos negativos quando se fala sobre o transporte público aqui em Manaus. Pra me livrar de um assalto, uma vez, consegui ‘’sentar’’ em cima do meu celular para o bandido não me roubar", disse ele.



Thalles considera que se sente mais seguro em um ônibus lotado do que em um ônibus vazio, e ainda diz que os ônibus executivos ainda são um pouco melhores do que os "normais".

"A segurança é inexistente sim. Me sinto bem mais seguro em um ônibus extremamente lotado comparado a um vazio. Porém, por outro lado, é extremamente sufocante pegar um ônibus lotado. Hoje eu não me sinto seguro de forma alguma, e o que ajuda um pouco são os casos em que me sinto com menos perigo como quando pego o 352, que é cheio de estudantes da UFAM, o que ameniza o medo, caso você saiba quem são os mesmos’’, finalizou ele.

Medo

A nutricionista Isabelle Garcia*, de 23 anos, sempre utiliza o transporte público ao retornar do trabalho. Para ela, a insegurança dentro do transporte público é constante: ''A sensação é de medo. Geralmente, pego ele bem cheio, o que me deixa mais tranquila. Mas, quando pego ele vazio, a sensação de medo toma conta. Sempre sento lá na frente, perto do motorista, me sentindo assim mais segura'', disse.

Passageiros relatam insegurança constante no transporte público | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Para ela, grande parte da insegurança também é culpa dos motoristas, por não respeitarem a lei. ''É necessária uma mudança em toda a segurança. Fora o fato que poucos motoristas seguem a lei que diz que após as 22h, o motorista pode para fora do ponto para lhe deixar em uma melhor localização. Se a lei não é cumprida, o usuário do transporte público está inseguro", argumenta.



A lei de que Isabelle fala é o parágrafo 1 do artigo 263 da Lei Orgânica do Município de Manaus. O artigo determina que os ônibus do transporte coletivo são obrigados a fazer embarque e desembarque de passageiros em qualquer local, entre, 22 horas e 5 horas da manhã, bastando o usuário pedir.

Denúncias



As denúncias de ocorrências dentro dos coletivos podem ser realizadas anonimamente pelo número 181, que disponível durante 24 horas por dia. Outra opção para isso é o aplicativo Aviso Polícia, que se encontra disponível nas plataformas Android e iOS, que funciona como uma espécie de botão do pânico para a população.

Essa opção, ao ser acionada, permite colocar o ônibus em rastreamento automático pelas equipes policiais disponíveis . Entre os meses de abril a novembro de 2018, foram relatados cerca de 400 acionamentos com viaturas para ocorrências de assaltos nos ônibus do transporte coletivo da capital, segundo a SSP-AM.

Pauta e edição: Lucas Vítor Sena

