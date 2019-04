Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido no Rio Negro

Manaus - Railson da Silva Marques de Souza, de 37 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira (19), após cair nas águas do rio Negro, foi encontrado na manhã desta terça-feira (23), nas mediações do Porto do Demétrio, situado na rua Vista Alegre, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do subtente Liberato, do Corpo de Bombeiros, a equipe de mergulho do Pelotão Fluvial retornou ao local para as buscas e localizou a vítima.

Imagens do circuito de segurança externo do porto de propriedade particular para cargas e descargas de mercadorias, que fica próximo à Feira da Panair, registraram Railson pulando no rio. Ele estava acompanhado de outro homem.

O corpo foi encontrado pelo bombeiros | Foto: Divulgação/Bombeiros

"Os familiares da vítima registraram um Boletim de Ocorrência relatando o sumiço. Na segunda-feira (22), a nossa equipe de mergulhadores iniciou as buscas no local, mas devido o movimento de embarcações e chegada da noite os trabalhos foram suspensos. Na retomada das buscas, encontramos o corpo por volta das 8h30", disse o subtenente Liberato.

Os familiares da vítima confirmaram que Railson trabalhava como carregador de mercadorias e que fazia uso de bebidas alcoólicas constantemente. Eles lamentam o ocorrido.

A vítima estava bastante deformada por causa dos peixes. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Leia mais:

Homem escorrega, bate cabeça em balsa e desaparece no Rio Negro

Vídeo: Manaus deve continuar com fortes chuvas nos próximos meses