Coletores de lixo e garis: conheça profissionais exemplos de superação

Manaus - “Nós enfrentamos, sol, chuva, moradores incompreensíveis e até mesmo cachorros que nos atacam no caminhão. Mas, mesmo assim, eu me sinto feliz e realizado com minha profissão, porque eu sei que nós estamos sendo úteis para a sociedade. Nós estamos colaborando para o bem-estar das famílias amazonenses”, afirma o motorista do caminhão da coleta de lixo, Francisco dos Santos, que há 12 anos trabalha no serviço de limpeza pública de Manaus.

Culturalmente, a profissão de coletor de lixo foi banalizada pela população. Ainda hoje, há pessoas que veem os garis como profissionais que exercem uma atividade de pouco prestígio ou importância. Mesmo com o preconceito, esses profissionais estão felizes e realizados com seu trabalho.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Manaus (Semcom), hoje, o sistema de limpeza pública da Semulsp mobiliza 1056 trabalhadores para realizar o serviço de coleta. Os "lixeiros’" como são conhecidos para a maioria dos brasileiros, estão todos os dias nas ruas das cidades coletando o lixo da população. Debaixo de um forte sol ou de muita chuva, esses profissionais estão sempre com um sorriso no rosto e muita energia para realizar suas tarefas.

Conheça as histórias de quatro profissionais da coleta de lixo que enxergam a profissão de gari como muito mais que um serviço público:

Inspiração para os filhos

Um trabalho que iniciou varrendo as ruas e coletando lixo, levou o seu Raimundo Araújo, 61 anos, a realizar um sonho seu: formar seus quatro filhos na faculdade. | Foto: Douglas Savi

O trabalho de varrer as ruas e coletar lixo levou Raimundo Araújo, de 61 anos, a realizar um sonho: formar seus quatro filhos no Ensino Superior.



“Meus filhos se realizaram a partir da minha dedicação ao trabalho. Eles sentem o orgulho da minha força para trabalhar. A minha realização profissional, por incrível que pareça, veio de ver meus quatro filhos formados. Aí eu vi que o meu trabalho era para dar para eles um motivo para se orgulharem de mim”.

A força de vontade de "Seu Raimundo" foi um diferencial na empresa em que ele trabalha, há mais de 20 anos, para que ele continuasse a contribuir no serviço de limpeza pública da cidade. A empresa faz questão que o funcionário continue a executar o serviço com amor e alegria.

“Eu agradeço a Deus e a empresa por ter me dado a oportunidade de educar meus filhos. Pela minha idade eu não precisaria mais trabalhar, mas eu amo o trabalho que eu faço, mesmo com todos os problemas que eu passei. Eu sempre tive um bom relacionamento com meus superiores e com os moradores. Hoje, eu não estou mais nas ruas, mas se fosse para voltar para as ruas, eu ainda garantia”, brinca Raimundo.

Das ruas para o banco do motorista

Francisco dos Santos foi promovido para motorista do caminhão | Foto: Douglas Savi

O motorista Francisco dos Santos, 52 anos, conta que sua ascensão profissional veio graças a empresa em que ele trabalha e é fruto de muito compromisso com o serviço de limpeza pública amazonense. Com menos de um ano trabalhando nas ruas como auxiliar da coleta, ele foi promovido para motorista do caminhão.

O amor e dedicação pela profissão também incentivaram seu filho a seguir o mesmo caminho. Hoje, o filho do seu Francisco custeia a faculdade de Direito com a profissão de gari.



“A empresa sempre foi uma bênção para mim e para o meu filho. Ele sempre quis fazer faculdade e eu e minha esposa oramos para que ele conseguisse um emprego na empresa em que eu trabalho. Ele conseguiu a vaga e também logo foi promovido para motorista do caminhão. Agora, ele cursa Direito graças as oportunidades que a empresa deu”, afirma o motorista, Francisco dos Santos.

Francisco conta também que nos 12 anos trabalhando no serviço de coleta de lixo, ele já teve a oportunidade de exercer outra profissão, mas optou por continuar sendo gari.

“Eu fiz a solicitação de mototaxista e passei, mas na hora de escolher, eu fui muito verdadeiro e escolhi continuar com o trabalho que, para mim, é muito prazeroso e me realiza”, afirma.

Atletismo no dia a dia

O que muita gente não sabe é que, além de atleta, Leandro exerce outra profissão: a de gari. | Foto: Foto: Marcos Dantas

Em 2018, uma das corridas de ruas mais tradicionais do mundo, a São Silvestre, contou com um representante amazonense, o atleta Leandro da Silva Costa, de 35 anos. O que muita gente não sabe é que, além de atleta, Leandro exerce outra profissão: a de gari.

No trabalho, Leandro conta que as rotas de coleta de lixo pela cidade variam entre 28Km e 35Km, o que já é um preparo para o atletismo .

“Tudo começou com o atletismo, na verdade, depois que eu fui tentar uma vaga na empresa de coleta de lixo foi que eu percebi que o meu emprego já era uma preparação diária para as maratonas, além de o horário permitir que depois do expediente eu pudesse treinar. Sou uma pessoa muito dedicada, porque só assim a pessoa alcança seus objetivos”.

Já a Maratona Internacional Henrique Archer Pinto, também ocorrida em 2018, levou o gari atleta a ser o brasileiro com a melhor colocação no pódio. Finalizando a prova de 42K em terceiro colocado. Antes de iniciar o trabalho nas ruas, os garis fazem um alongamento para evitar lesões e ter disposição para correr as longas distâncias.

Antes de iniciar o trabalho nas ruas, os garis fazem um alongamento para evitar lesões | Foto: Douglas Savi

25 anos de atletismo



Acostumado com a rotina de atleta desde os seus 17 anos de idade, Jean Pereira, 43 anos, viu no emprego de gari a oportunidade de conciliar uma ocupação que o satisfazia com uma paixão de adolescência, a corrida.

Acostumado com a rotina de atleta desde os seus 17 anos de idade, Jean Pereira, 43 anos, viu no emprego de gari a oportunidade de conciliar uma ocupação que o satisfazia com uma paixão de adolescência, a corrida. | Foto: Douglas Savi

“Eu já conhecia a história de outros atletas que vieram da coleta de lixo, aí eu me encaixei entre essas pessoas. Com pouco tempo e com apoio da empresa (de coleta de lixo) eu e o Leandro nos destacamos e começamos a participar de competições fora do Amazonas. Lá fora, nós percebemos que também tem um grande número de garis atletas, tudo isso nos faz acreditar que é um ramo possível aqui também”.



Sobre as dificuldades enfrentadas na rua, Jean afirma que existem pessoas que criticam o trabalho do gari e outras que os recebem bem. O importante é relevar e procurar fazer o trabalho direito e com profissionalismo.

“É uma profissão que a gente é elogiado por uns e recebido com esculhambação por outros. O mais importante é respeitar todo mundo e fazer o nosso trabalho com responsabilidade”.

