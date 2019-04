Parque do Idoso no Nossa Senhora das Graças será revitalizado

Manaus- O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), assinou nesta terça-feira (23), a ordem para o início das obas de revitalização do paisagismo, além da construção de espaços de convivência e pergolado, no Parque Municipal do Idoso, situado na rua Rio Mar, Nossa Senhora das Graças, zona-centro sul da capital.

Momento do evento | Foto: Marcely Gomes

Durante o evento, o prefeito ressaltou que a obra deverá ser concluída em 60 dias e que além desta, outras construções estão agendadas até o fim deste ano, que incluem reformas em escolas, unidades básicas de saúde e assistência social, além da finalização das obras de dois complexos viários na capital.

“Temos dinheiro no caixa, nos preparamos para isso e vamos entregar uma cidade com uma cara nova até o final do ano. Vamos nos desdobrar para dar conta do recado", afirmou o prefeito.

Arthur acrescentou que outras obras serão feitas até o fim do ano | Foto: Marcely Gomes

A solenidade iniciou às 11h20 e contou com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson, da diretora-presidente da Fundação Doutor Thomas (FDT), Martha Moutinho Cruz, do vereador Sildomar Abtibol (Pros), que é o autor da emenda parlamentar que viabiliza a construção de obras de infraestrutura em Manaus, além de um representante da empresa H.N Leite, contratada para a execução das obras mediante licitação com valor de R$ 92,8 mil.



Coletiva de imprensa com o prefeito | Foto: Marcely Gomes

Sobre a obra de revitalização

O projeto de revitalização irá ampliar as áreas de convivência já existentes no parque, visando primordialmente o bem-estar do público da terceira idade que frequenta o local, que ganhará novos equipamentos públicos, obras de pavimentação e melhoria da acessibilidade, iluminação, pintura, arborização e paisagismo.

