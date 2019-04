Professores mobilizam-se na sede do Governo do AM durante negociação

Manaus - Centenas de professores da rede estadual de ensino da capital e de municípios da Região Metropolitana concentraram-se, na tarde desta terça-feira (23), em frente da sede do Governo do Estado do Amazonas, na avenida Brasil, na Zona Oeste de Manaus. Eles aguardavam o resultado da reunião dos representantes da categoria e o governador em exercício Carlos Almeida. O encontro definiu o destino da greve geral da classe, que reivindica reajustes salariais.

Conforme o professor João Filho Azevedo, as negociações iniciaram por volta das 16h e reuniu representantes do poder executivo estadual e dos sindicatos dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) e dos Professores e Pedagogos das Escolas Publicas do Ensino Básico de Manaus (Asprom-Sindical), além de representantes dos comandos de grave.

O trânsito na região está parcialmente interditado | Foto: Daniel Landazuri





“Se a negociação não for favorável para a categoria, a greve deve continuar”, disse o professor.

Com a manifestação o trânsito na região ficou parcialmente interditado. A cada 20 minutos, os professores bloqueavam a via em forma de protesto. Agentes do Manaustrans e professores controlavam o fluxo de veículos no local.

