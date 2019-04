Vídeo: empresas de lixo industrial jogam dejetos do PIM no Rio Negro

Manaus - Após denuncia feita pela Polícia Ambiental de um lixão clandestino no bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus, a equipe de reportagem da TV Em Tempo conseguiu falar com ex-funcionários de empresas responsáveis por descarte de lixo hospitalar e resíduos do Distrito Industrial.

Eles apontam como donos do lixo as empresas Manaus Limpa e Amazon Clean. A equipe da TV Em Tempo teve acesso com exclusividade a vídeos de descarte no Rio Negro e em igarapés da cidade.

Os vídeos foram feitos por funcionários que não concordam com o crime. Os dejetos são despejados no Rio Negro em plena luz do dia. O caminhão que aparece nas imagens é da empresa Amazon Clean e, segundo o funcionário, o local fica próximo à Ponta do Ismael, bairro Santo Antônio, Zona Oeste da capital.

Ex-funcionários explicaram como funciona a ação dos donos das empresas | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Em outro vídeo, também feito por funcionários, é possível ver que os dejetos são jogados num esgoto em algum ponto da cidade. Depois, quem faz o vídeo vai até um igarapé próximo, onde é o destino final do material. É possível ver o volume do material que vai parar no meio ambiente.

O Em Tempo teve acesso a esses vídeos com exclusividade depois da matéria da denúncia feita pela Polícia Ambiental na semana passada, na qual um lixão clandestino foi encontrado no João Paulo.

O funcionário, que não quis se identificar, falou cm a reportagem por telefone e contou como tudo funciona. Ele também falou que o crime ambiental é de conhecimento dos donos da empresa. As terceirizadas são contratadas para fazer esses descartes no meio ambiente.

Local onde era feito o descarte irregular foi modificado após denúncias feitas pela TV Em Tempo | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

A área por trás da empresa já foi denunciada pela TV Em Tempo no mês passado. Nas imagens era possível ver as manchas perto do igarapé. Além disso, a equipe da TV mostrou uma outra área, que do alto parecia uma lixeira que poderia estar sendo usada para descarte de lixo.

Depois dessa denúncia, o local foi modificado como visto nestas outras imagens feitas depois da matéria ir ao ar. Na época, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) disse que não encontrou nenhuma irregularidade no local, mas um funcionário explicou como a empresa age depois de ser denunciada, mascarando o local.

A TV Em Tempo procurou a empresa Amazon Clean citada na matéria, mas não fomos atendidos. Já a empresa Manaus Limpa disse por meio de nota "que repudia qualquer ação com contrarie a legislação ambiental e que está com licenças regulares".

Caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Meio Ambiente | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Quanto ao lixão, a Manaus Limpa diz que fica triste em saber que existem empresas sem compromisso com o meio ambiente. Em relação à denúncia do funcionário, a empresa diz que não se responsabiliza pela fala de terceiros.

O caso está sendo analisado pela Delegacia de Meio Ambiente, que funciona no 23º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Parque 10. A delegada que agora cuida do caso disse que três crimes ambientais já foram identificados: poluição, ausência de licença ambiental e destruição de área de preservação.

O Ministério Público também deve investigar o crime. Agora tanto a delegacia, quanto o Ipaam precisam fazer uma análise do solo onde o lixo foi jogado na lixeira denunciada, pois segundo informações de moradores, era jogado barro por cima do lixo para camuflar o crime.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Juliano Couto/TV Em Tempo

Leia mais:

Inscrições abertas para nova oficina de reaproveitamento de resíduos

Instituto Chico Mendes lança edital para contratar 1.169 brigadistas

Vídeo: Policiais resgatam filhote de peixe-boi ferido em porto do AM