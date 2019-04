Vídeo: salva-vidas treinam em corredeiras no interior do Amazonas

Presidente Figueiredo - Eles têm entre 20 e 42 anos, mas a idade aqui não importa. A resistência é a mesma. São homens e mulheres se preparando para serem salva-vidas. O local escolhido, claro, não poderia ser outro: a Corredeira do Urubuí, que nessa época do ano fica com o volume de água bastante alto.



Quarenta e cinco pessoas estão sendo capacitadas para trabalhar em diversas cachoeiras de Presidente Figueiredo durante a Festa do Cupuaçu. Neste primeiro momento eles estão passando por testes de resistência.

Novos profissionais devem atuar nas cachoeiras do próprio município | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

De acordo com o secretário de Segurança do município, Dan Câmara, a mão-de-obra qualificada vai ser disponibilizada para o mercado para atuar nos atrativos turísticos da cidade.

Apesar de parecer fácil, atravessar de um lado para o outro da corredeira precisa de técnica. Milena Moreira já frequenta o balneário há algum tempo e mesmo assim sentiu dificuldades na travessia devido à forte correnteza.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Jackson Salvaterra/TV Em Tempo

