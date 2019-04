Em Manaus, fiéis celebram Dia de São Jorge com procissão

| Foto: Ione Moreno

Manaus - Nesta terça-feira (23), católicos do mundo inteiro celebram o dia de São Jorge. Um dos mais populares santos do Brasil, São Jorge, general romano do século IV, é conhecido como o "Santo Guerreiro", e sinônimo de luta contra males e energias negativas que acometem famílias e amigos.



Em Manaus, a Paróquia São Jorge, dedicada ao santo, situada na rua Emílio Ruas, bairro São Jorge (uma homenagem à figura católica), Zona Oeste, começou a programação logo cedo. Às 6h e 11h foram realizadas missas pelo dia do padroeiro do bairro, e durante todo o dia, houve momentos de oração para pedidos e agradecimentos.

A tradicional procissão pelas ruas do bairro São Jorge iniciou com saída da Matriz. Os fiéis passaram pelas ruas Vicente Torres Reis, José de Vasconcelos, 1° de Maio, Barão de Rio Branco, Dr. Édson Stanislau Afonso, Santa Luzia, rua A e retornaram para a Igreja.

Devoção

O casal Hélio e Irany Araujo, que são coordenadores paroquiais, ajudaram nos preparativos dos festejos em homenagem ao santo, com envolvimento de dez comunidades do bairro, inclusive de religiões de matrizes africanas. “Preparamos com todo amor e carinho tanto para fiéis e devotos, quanto para o público em geral. Os Guardiões de São Jorge (matriz africana) têm toda a liberdade para entrar aqui, pois o festejo é um marco tradicional e é fundamental haver a questão da partilha”, comenta.

Fiéis saíram em procissão pelas ruas do São Jorge para celebrar o Santo Guerreiro | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

A assistente social Sirleise Assis, de 44 anos, fez uma promessa quando estava grávida do filho e a paga até hoje. Na gestação, ela sangrava muito e poderia abortar. Por isso, pediu ao santo que salvasse seu filho. “Todos os anos, eu e ele pagamos a promessa. Também dou um bolo, coloco os santinhos e faço as orações “, fala.



O filho, Alício Neto, de 17 anos, paga a promessa desde os quatro meses de idade. Ele começou a se vestir como o santo mártir com 6 anos e até os 20 anos diz que vestirá o traje. “É bem gratificante porque eu posso me caracterizar. Eu fico feliz e alegro o santo também. É a minha promessa de vida”, frisa.

Após a procissão em honra ao santo, a paróquia de São Jorge celebrou a Santa Missa, com um arraial na área externa da igreja, com direito comidas, bebidas, guloseimas, além de brincadeiras e bingo.

História de São Jorge

São Jorge foi perseguido, preso e torturado pelo Império Romano. De acordo com a Igreja Católica, não há muito relatos a respeito do santo, que também é conhecido como “o grande mártir”. O religioso pertenceu a um grupo de militares do imperador romano Diocleciano, que perseguia os cristãos. Por acreditar no amor cristão que não persegue aos outros, ele renunciou a tudo e de dispôs a uma vida simples, de orações e ajuda ao próximo.

São Jorge, general romano morto em 303, é celebrado anualmente no dia 23 de abril | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

Uma das histórias conta que Jorge sobreviveu a duas poções envenenadas e converteu soldados que vigiavam o calabouço. Além disso, converteu a esposa de Diocleciano para o catolicismo. No dia 23 de abril do ano 303, ele foi decapitado como penalidade por não desistir de sua fé. Tal ato faz com que general seja reconhecido como mártir cristão.



Oração de São Jorge

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal.

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu Defensor contra as maldades e perseguições dos meu inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo.

São Jorge, Rogai por Nós.

Edição: Lucas Vítor Sena

