Professores mantêm greve após reunião com governo

Manaus - Após o Governo do Amazonas propor um reajuste abaixo do solicitado pela categoria, os professores da rede estadual devem continuar com a greve por tempo indeterminado. A categoria pede 15% de reajuste salarial, no entanto o Estado ofereceu uma contraproposta de apenas 3,9%.

A presidente do Sindicatos dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam), professora Ana Cristina Rodrigues, afirma que a entidade tem um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) que aponta que os trabalhadores tiveram perdas de 9,6% do poder de compra no período de 2015 a 2018, em que ficaram sem reajuste.

“Vamos apresentar para o governador um estudo que já temos, por onde nos baseamos para trabalhar com a proposta de 15%, junto com toda soma em ganho real. Vamos apresentar a ele esse estudo feito pelo Dieese e esperamos que essa promessa realmente se cumpra. Vamos apresentar isso em assembleia para a nossa categoria e em seguida apresentar ao governo. Não tem data para a próxima assembleia e nem quando vai ser o próximo encontro com o governo e, por enquanto, a greve continua”, afirmou Ana Cristina.

Mobilização



Centenas de professores da rede estadual de ensino da capital e de municípios da Região Metropolitana concentraram-se, na tarde de ontem (23), em frente da sede do Governo do Estado do Amazonas, na avenida Brasil, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Com a manifestação o trânsito na região ficou parcialmente interditado. A cada 20 minutos, os professores bloqueavam a via em forma de protesto.

Acampamento

Em nota, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical) informou que será implementado um acampamento na frente da sede do Governo, exigindo que seja encaminhado imediatamente para a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) o Projeto de Lei definindo o índice de reajuste.

Contraproposta do Governo



Durante a primeira reunião com todas as entidades representantes dos servidores da educação, realizada nesta terça-feira (23/04), o Governo do Amazonas se comprometeu em estudar as perdas residuais que a categoria afirma ter sofrido nas negociações do ano passado sobre as datas-bases de 2015 a 2018.

A contraproposta foi apresentada pelo governador em exercício, Carlos Almeida Filho, que também garantiu de imediato os 3,93% da reposição salarial dos últimos 12 meses.

Carlos Almeida destacou, ainda, que assim que o Projeto de Lei (PL) que garante a reposição salarial de 2019 for encaminhado à Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), o Governo também voltará a discutir a implementação das progressões verticais e horizontais, que foram apresentadas como propostas alternativas a ganhos reais desde o início das negociações.

A categoria afirma ter sofrido perdas residuais de 2015 a 2018, que não foram pagas nas negociações do ano passado e vão além das datas-bases pagas já pagas. A última parcela, de 9,38%, foi honrada pelo governador Wilson Lima. “Caso tenha havido, no processo de negociação ocorrido no ano passado, a ausência de qualquer percentual que seja perda ao longo desses quatro anos, esse percentual será analisado pela Sefaz e, caso confirmado, será proposto à Assembleia”, destacou.

O governador em exercício disse que assim que receber o estudo que deverá vir da categoria, o remeterá à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) para análise, que será feita em conjunto com representantes dos professores. Tanto o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) quanto o Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus (Asprom-Sindical) e o comando de greve da categoria ficaram de levar a proposta para assembleias.

Data-base garantida

Além de garantir a análise dos estudos sobre possíveis perdas apresentadas, Carlos Almeida assegurou a reposição salarial de 2019 imediatamente. “Não se discute a necessidade de se dar aquilo que já é de lei, os 3,93%.O Governo não se recusará em conceder. Não é possível, obviamente, ganhos reais, mas todas as medidas de valorização poderão ser implementadas, por exemplo, as progressões horizontais e verticais, que são de direito, têm previsão legal e há a necessidade de serem concedidas, elas serão efetivamente concedidas”.

As demais demandas apresentadas pelo movimento já estão em estudo para execução em curto, médio e longo prazos, a exemplo da ampliação do auxílio-alimentação, auxílio-localidade, vale-transporte para professores de 40 horas e o cumprimento do enquadramento vertical e horizontal no plano de carreiras da categoria.

Desequilíbrio

De acordo com a assessoria, o atual Governo iniciou o ano gastando 48,3% com a folha de pessoal, acima do limite prudencial definido pela LRF, que é de 46,55%. Atualmente, esse percentual consome cerca de 50% da receita do Estado. E com as batas-bases que a administração estadual ainda honrará este ano a outras categorias, a projeção é que esse gasto possa chegar a 53% até o final do ano.





