Deputado estadual cobra melhorias no transporte público de Manaus

Manaus - A precariedade dos ônibus do transporte público da capital amazonense levou o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam), deputado estadual João Luiz (PRB) à tribuna, na manhã desta quarta-feira (24), para cobrar de empresários a qualidade no serviço ofertado aos usuários do transporte coletivo.

O parlamentar ressaltou que foi as ruas de Manaus para constatar as reclamações feitas pelos usuários do transporte público para a CDC/Aleam e detectou ônibus em péssimo estado de uso e que colocam em risco a vida de motoristas, cobradores e usuários.

João Luiz afirmou ainda que os usuários do transporte público pagam antecipadamente a tarifa cara do ônibus no valor de R$ 3,80, porém, trafegam em veículos sucateados e que muitas das vezes não conseguem chegar ao seu destino, por conta de problemas de pane mecânica dos coletivos.

“Os empresários do transporte coletivos afirmam que não têm lucros. Porque não vão embora para abrir espaço para que novas empresas explorem este seguimento e ofertem serviço de qualidade para a população? A tarifa do ônibus em Manaus é uma das mais caras do país, mas o serviço é péssimo”, pontuou.

Deputado disse que deve agendar reunião com órgãos municipais e Sinetram | Foto: Divulgação

Conforme Dados da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), somente no mês de março, foram registradas 436 panes mecânicas e 32 infrações de trânsito nos ônibus da capital.



Parceria

As comissões de Defesa do Consumidor e Transporte, Trânsito e Mobilidade da Aleam vão se unir para buscar alternativas por meio da Justiça, para que as empresas ofereçam ônibus de qualidade para os usuários do transporte coletivo de Manaus.

O presidente da CDC/Aleam afirmou que vai agendar uma reunião com os órgãos municipais e o Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetran) para que o cliente não seja lesado na relação de consumo, uma vez que pagam para ter um serviço de qualidade.

*Com informações da assessoria.

