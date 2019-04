Vídeo: agência é denunciada por cobrança indevida em rodovias no AM

Manaus - A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Amazonas (Arsam) está sendo denunciada na câmara de vereadores de Manaus por suposta cobrança indevida de taxas em rodovias estaduais e federais do estado.

Atualmente, qualquer lotação que passar por um ponto de fiscalização da Arsam está sujeita ao pagamento de uma taxa. As barreiras geralmente ficam em rodovias estaduais ou federais e são consideradas inconstitucionais por parlamentares da câmara municipal de Manaus.



Na denúncia, o vereador Elissandro Bessa (SD) alega que a cobrança não pode ser feita pela Arsam. Bessa crítica ainda o fato de qualquer veículo de fretamento ser obrigado a pagar a taxa toda a vez que passa pela barreira.

A equipe da TV Em Tempo foi até a Arsam conversar com o diretor presidente do órgão, Acram Isper Jr. Segundo ele, a entidade cumpre rigorosamente a lei e possui uma relação dos transportes que prestam o serviço de fretamento, e acrescenta que a inexistência de diálogo entre as partes pode gerar inconsistência no discurso.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Wilson Lima e ministro acertam detalhes de viagem à BR-319

Wilson Lima e ministro da Infraestrutura irão percorrer BR 319