TRE prorroga recadastramento biométrico em Parintins

Manaus - O recadastramento biométrico em Parintins, no interior do Amazonas, terminaria na última quarta-feira (24), mas o cartório eleitoral prorrogou o prazo. Uma longa fila se formou em frente ao cartório eleitoral no dia. Muita gente deixou para fazer o recadastro no último dia.

Por causa da alta procura pelo serviço, o TRE decidiu prorrogar o prazo. Agora os eleitores de Parintins e de mais outros nove municípios do estado têm até 17 de maio para fazer a biometria.

Apesar da prorrogação do prazo para o recadastramento, a visita do presidente do TRE, desembargador João Simões, foi mantida para na última quarta-feira (24).

Parintins é o maior colégio eleitoral do interior. São mais de 68 mil eleitores. Desse total, mais de 13 mil e 400 ainda não fizeram o recadastramento biométrico.

