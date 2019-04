Protetor de animais promove feijoada para ajudar cães abandonados

Manaus - O protetor de animais Darlan Araújo, de 36 anos, vai promover, no dia 5 de maio, a 1ª Feijoada Pet, em prol de animais resgatados das ruas de Manaus. O evento será realizado na rua João Câmara, 311, bairro Novo Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

O evento vai contar com a presença dos cantores Arley Souza e Maurinho, além de sorteio de brindes e rifas, e venda de camisas. A feijoada custará R$ 10



Cerca de 30 animais, de várias raças e idades, vivem no abrigo improvisado na casa dele | Foto: Arquivo pessoal

De acordo com Darlan, atualmente, cerca de 30 animais, de várias raças e idades, vivem no abrigo improvisado na casa dele. “A quantidade varia no decorrer do tempo, por conta das adoções e da chegada de novos animais” frisa.

O protetor independente ,é técnico em radiologia e há seis anos cumpre a missão de cuidar de gatos e cachorros, voluntariamente | Foto: Arquivo pessoal

O protetor independente é técnico em radiologia por formação e há seis anos cumpre a missão de cuidar de gatos e cachorros voluntariamente. Segundo ele, o número de abandono é superior a quantidade de pessoas interessadas em contribuir com a causa animal e, por conta disso, investiu tempo e cedeu a própria residência.

“Tudo o que você possa imaginar acontece com quem se engaja em uma causa como essa. Já invadi casas onde soube que os bichos sofriam maus-tratos. Já fui ameaçado de morte”, relatou.

Darlan acrescentou que utiliza o perfil do Facebook para divulgar o trabalho e se comunicar com quem deseja mais informações sobre o procedimento de adoções.



A feijoada custará 10 reais | Foto: Divulgação

