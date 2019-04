ONG usa doação de vereador para investir em produção de farinha no AM

Manaus - O vereador Ronaldo Tabosa (sem partido) realizou novamente, na tarde desta quinta-feira (25), a doação do seu salário como parlamentar. O cheque simbólico no valor líquido de R$ 11.301,70 foi entregue à Organização não Governamental (ONG) Missão Vida, que acolhe moradores de rua da região metropolitana de Manaus.

"Estou honrando com meu compromisso e espero que este ato incentive as pessoas que podem contribuir a também fazerem doações", afirma o vereador

Conforme o diretor do núcleo, o pastor Antônio Silva de Oliveira, as primeiras doações estão sendo destinadas para equilibrar as contas da instituição.

"Essa doação é uma dádiva de Deus, está suprindo nossas necessidades. Ajuda na manutenção da nossa Kombi e no gastos com gasolina. Estávamos sufocados com as despesas, mas agora as contas estão em dia, o dinheiro nos possibilita na compra de materiais e alimentos de qualidade para os funcionários e internos", disse o diretor da ONG.

Antônio Silva explicou, ainda, que o planejamento da direção é, daqui a dois meses, usar o valor da doação para iniciar as obras de uma lavanderia e da casa de farinha.

"Vamos construir esse pequeno empreendimento regional, pois temos uma plantação de mandioca na nossa chácara e daqui a alguns meses já vamos colher o fruto. A idéia é que o produto sirva tanto para o consumo na instituição, quanto para a comercialização", concluiu.

Doações

A ONG Missão Vida atua há cinco anos no Amazonas e oferece 64 leitos para o programa recuperativo em suas três etapas. A estrutura física disponibiliza consultório médico e odontológico para atendimento com profissionais voluntários e não recebe nenhuma ajuda do poder público.

Os interessados em ajudar a instituição podem entrar em contato com o pastor Antônio Silva de Oliveira, pelo telefone (92) 98426-1479.

Leia mais:

Em Manaus, governador do Rio promete apoio à Zona Franca

Vídeo: vereador é afastado em Presidente Figueiredo