Amazonas leva seis projetos para a competição ‘Mostra Brasil'

Manaus - Seis projetos da área da saúde que estão dando certo em nosso Estado foram selecionados ontem para serem apresentados ao Brasil. Eles participaram do concurso “Mostra Amazonas – Aqui Tem SUS”, organizado pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (COSEMS-AM).

Os seis vencedores da Mostra Amazonas ganharam passagem e custeio de despesas para apresentar os trabalhos na “Mostra Brasil - Aqui Tem SUS”, em Brasília, no próximo mês de junho.

“O importante desse tipo de evento é que conseguimos dar publicidade para trabalhos que estão sendo desenvolvidos por profissionais comprometidos com a saúde pública nas localidades mais isoladas do nosso país. São experiências exitosas dentro do SUS que servem de exemplo para outros municípios do Amazonas e do Brasil”, explica o presidente do COSEMS-AM, Januário Neto.

Participaram da Mostra Amazonas 36 projetos de onze municípios.

Foram vencedores os projetos:

“Saúde é direito de todos: garantindo o direito a saúde de usuários das comunidades quilombolas, ribeirinhas e rurais do município de Itacoatiara/AM: Relato de experiência”

MUNICÍPIO: Itacoatiara

AUTOR: Jessica Geni de Oliveira Barbosa Freire

COAUTORES: Angel Grabriel Santa Cruz Linares; Adryelle Gomes de Oliveira; Iara das Chagas da Costa

“Ampliação do acesso à ultrassonografia obstétrica em um município do interior do Amazonas: quem atingimos e qual o impacto na qualidade do pré-natal?”

MUNICÍPIO: Itacoatiara

AUTOR: Samuel Benjamin Aguiar de Oliveira

COAUTORES: Iara das Chagas Costa; Lorena Rolim dos Santos; Marlene Aguiar de Souza; Nirlene da Silva Smith; Vanderson de Souza Sampaio

“Pessoas em situação de rua na cidade de Manaus: Prevenção, tratamento e controle em HIV/AIDS”

MUNICÍPIO: Manaus

AUTOR: Raquel Lira de Oliveira Targino

COAUTORES: Rosiane Pinheiro Palheta; Jacqueline Cavalcanti Lima; Hudson André Arouca Cauper; Maria de Nazaré Feitosa; Daniel Amaral de Vasconcelos

“Prevenção do Câncer de Útero como condicionalidades no Programa Bolsa Família da Saúde no Município de Manaquiri”

MUNICÍPIO: Manaquiri

AUTOR: Gracieli Guimarães

COAUTORES: Brenda Natacha dos Santos Figueiredo

“Combatente Municipal - Escola e Comunidade Livres do Aedes Aegypti”

MUNICÍPIO: Nova Olinda do Norte

AUTOR: Liliam Rafaelle Souza da Silva

COAUTORES: Marcos de Souza Vasconcelos; Lucelia França Lima; Maria Ijane Gonzaga; Sandra Maria Fernandes da Silva; Valdirene dos Santos Teixeira

“A Efetividade da Rede Municipal de Proteção a Criança e ao Adolescente do Programa Saúde na Escola – PSE”

MUNICÍPIO: Nova Olinda do Norte

AUTOR: Liliam Rafaelle Souza da Silva

COAUTORES: Lucelia França Lima; Maria Ijane Gonzaga; Ellen de Oliveira Vaz; Leonilda Maria Reis Limeira

*Com informações da assessoria.

