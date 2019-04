Homem desaparece depois de receber alta em hospital de Manaus

Ele possui uma cicatriz cirúrgica no abdômen | Foto: Divulgação





Manaus - Após ter alta médica na noite da última quarta-feira (24), do Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado, localizado na alameda Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus, onde recebia atendimento médico, um homem identificado como Luís Carlos de Oliveira Corrêa, de 47 anos, desapareceu.

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Luís.



De acordo com o irmão dele, Adelson Corrêa, Luís esteve internado por dois dias após cair e bater a cabeça quando estava alcoolizado. O desaparecido saiu por volta das 18h, da unidade hospitalar, trajando uma bermuda jeans cinza, uma camiseta azul e sandálias. Ele possui uma cicatriz cirúrgica no abdômen . Desde então, os familiares não tiveram mais notícias dele.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Luís Carlos, ligar para o número: (92) 999528-9100, 99305-7201 ou 99305-8184.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

