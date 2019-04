Caminhão tomba e motorista fratura costela em ladeira de Manaus

Manaus - Um caminhão de uma empresa de bebidas do Amazonas tombou e colidiu com uma casa, localizada na rua Anápolis, bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus, durante a chuva na manhã deste sábado (27). O motorista e o auxiliar dele foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar da capital.

De acordo com o tenente da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista teria relatado aos policiais que estava tentando subir a ladeira quando perdeu o controle do veículo, desceu de ré e atingiu o muro da casa.

"O motorista explicou que engatou a segunda marcha, mas o caminhão não respondeu aos comandos do condutor e começou a descer de ré. O motorista teve a costela fraturada e foi atendido pelo Samu", explicou o policial.

Ainda conforme o tenente, as vítimas socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na avenida Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus.

O veículo da empresa ficou atravessado na via e aguarda a chegada do guincho | Foto: Raphael Tavares

O proprietário da residência atingida, vigilante Jó de Lima Azevedo, estava dormindo com o filho quando se assustou com o barulho da colisão e foi rapidamente até a frente da residência ver o que havia acontecido.



"Foi um barulho muito alto, estava deitado com meu filho quando tudo isso aconteceu. Depois que saímos de casa, vimos o que tinha acontecido e ficamos aliviados por nada de mais grave ter acontecido. Ele podia ter entrado dentro de casa e feito mais estrago", disse o vigilante.

O veículo da empresa ficou atravessado na via e aguarda a chegada do guincho que deve fazer a retirada dele do local. Os policiais da 9ª Cicom estão dando o apoio à ação.

Edição: Bruna Souza

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Grave acidente deixa caminhão, moto e carros destruídos em Manaus

Motorista colide em caminhão e capota carro na Avenida do Turismo