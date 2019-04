Jovem com distúrbio desaparece e família pede ajuda

Manaus - Uma adolescente de 16 anos, identificada como Denise da Silva Cidades, está desaparecida desde a última terça-feira (23), após sumir da frente da residência onde residia com a família, na rua 63, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Segundo a mãe dela, a dona de casa Idaliana da Silva, a garota possui um distúrbio psicológico e a última vez ela foi vista estava usando short saia de renda, na cor vermelha, e um um top jeans com renda preta.

De acordo com a mãe da menina, Denise estava na frente de casa e a última pessoa que a viu foi a proprietária da casa onde a família de Denise mora. Ela conta ainda que esta não é a primeira vez que a adolescente foge de casa. A mãe registrou um boletim de ocorrência (BO).

“Minha filha tinha medo de ir até na taberna. Por ter esse distúrbio, ela é um pouco agressiva e fala sozinha. Depois que minha filha desapareceu, a dona da casa sumiu também. Ela só mandou mensagem no WhatsApp para saber se a menina tinha aparecido”, diz.

No último desaparecimento, a família conseguiu encontrar a jovem na avenida Grande Circular com um hematoma roxo no pescoço, toda suja e com cheiro de bebida alcoólica.

“Eu estou desesperada. Já procurei minha filha em tudo o que foi lugar e não encontrei”.

Qualquer informação entrar em contato com os familiares da jovem pelos telefones 99110-7489 e 9 9927-3352.

