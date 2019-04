Prefeitura termina capacitação no diagnóstico de síndrome gripais

Manaus - Profissionais de saúde de níveis médio e superior do Distrito de Saúde (Disa) Norte, da Prefeitura de Manaus concluíram, no final de tarde de sexta-feira, 26/4, o treinamento em Manejo Clínico e Estratégias de Enfrentamento da Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O curso foi realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Frei Valério di Carlo, no bairro Novo Israel, zona Norte da cidade.

A capacitação teve início no dia 23, tendo sido dividida em quatro turmas. Ao todo, 718 profissionais do Distrito Norte da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), entre Agentes Comunitários de Saúde (ACS), auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, odontólogos, assistentes sociais e psicólogos.



O objetivo foi levar informações atualizadas para esses servidores, para que possam atuar com precisão no diagnóstico dessas síndromes, mesmo que esteja fora de sua formação clínica específica, a fim de fortalecer a capacidade de resposta da rede primária em episódios como o surto recente do vírus H1N1, causador da gripe Influenza e das Síndromes Gripais, que resultou na antecipação da campanha de vacinação contra a Influenza no estado do Amazonas.

“A partir do momento em que o profissional da saúde entende o que são as síndromes gripais, com seus sintomas mais simples, e entende que é uma condição que pode se agravar a níveis perigosos, e até fatais, poderá – mesmo não sendo médico – atender essa pessoa com a orientação correta”, explica Fátima Soraya, médica especializada em Saúde da Família e Comunidade, palestrante do evento.

A ideia é expandir a capacitação para outros Disas, visando o fortalecimento ainda maior da rede de atenção primária em Manaus, em benefício da saúde da população.

