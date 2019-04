População de Eirunepé protesta contra vereador que filmou jovem nua

Mulheres do município, em apoio à jovem e sua família, decidiram fazer o ato pacífico | Foto: Divulgação





Eirunepé - Quase mil pessoas fizeram uma manifestação no município de Eirunepé (distante a 1.159 quilômetros de Manaus), na tarde deste sábado (27), pedindo respeito e o fim da violência sexual contra as mulheres. A ação ocorreu logo após o vereador Walter Alexandre Menezes (PSDB) gravar cenas impróprias com uma garota em um motel de Manaus. Nas imagens é possível ver que a vítima está nua e completamente inconsciente, sob efeito de bebidas alcoólicas.

O caso ganhou repercussão esta semana e trouxe indignação aos moradores do município, que pedem a prisão do parlamentar. Esta semana, ao Em Tempo, Walter negou que teria dopado e estuprado a mulher. Entretanto, ele confirmou ser ele nas imagens.

"Eu conheço essa jovem já faz um certo tempo. Nessa ocasião, eu estava em um bar de Manaus e ela apareceu no estabelecimento e foi ao meu encontro. Como temos amigos em comum, ficando juntos, fomos em outro bar e depois para o motel, onde tivemos momentos íntimos. Mas tudo foi feito com o consentimento dela, em nenhum momento eu abusei dela", defendeu o parlamentar.

O vereador ainda informou que quando as gravações foram feitas, existiam outros amigos no quarto do motel.

"Tinha um outro colega, que depois também convidou outras garotas. Tivemos nosso momento de descontração, bebemos juntos. No dia seguinte ela saiu do local bem e disse que faria uma prova na faculdade. Falou até que voltaria para o motel depois, mas não apareceu", contou Walter.

Veja como foi a manifestação:

Manifestação

Pelas principais ruas da cidade, mulheres, homens e crianças seguiram a pé e chegaram a dar as mãos em um ato solidário à jovem. Eles carregavam cartazes com pedido de respeito e exigindo que a Justiça seja feita.

"É inadmissível que em pleno século 21 ainda existam homens que não respeitam as mulheres. Esse vereador cometeu um crime e nós queremos que ele pague pelo que fez, assim será exemplo para os demais que acham bonito dopar e depois estuprar uma jovem", relatou a dona de casa Sandra Coelho, de 43 anos.

Sandra compartilhou alguns vídeos sobre a mobilização na cidade. A reportagem tentou contato com o vereador, mas o telefone dele estava desligado. A Polícia Civil iniciou a investigação após a jovem, de 17 anos, registrar um boletim de ocorrência por abuso sexual.



Entenda o caso assistindo a reportagem da TV Em Tempo:

