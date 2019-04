Prefeitura + Presente atende mais de 1.500 pessoas na Zona Leste

Manaus - A Prefeitura de Manaus levou diversos atendimentos ao público para a zona Leste da cidade, neste sábado (27), em mais uma edição do projeto itinerante “Prefeitura + Presente”. A ação foi realizada na Escola Municipal Lili Bechimol, no bairro Colônia Antônio Aleixo, comunidade 11 de maio. A edição deste sábado foi conduzida pelo coordenador da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), Rodrigo Guedes, que além de acompanhar todo o trabalho, destacou a importância da ação para a população.

Ação Prefeitura + Presente atendeu moradores da Zona Leste com os mais diversos serviços de atendimento neste sábado (27). | Foto: Marinho Ramos / Semcom

“Uma ação foi muito positiva, mesmo com a chuva as pessoas vieram em peso, um público bem grande. A vontade de fazer a ação aqui já era antiga, por que é um bairro muito longe da região central da cidade, e as pessoas enfrentam essa dificuldade da distância. A ação contou com mais de 30 serviços, fazendo jus ao seu nome, que é a Prefeitura de Manaus mais presente na comunidade”, destacou Rodrigo.



O Prefeitura + Presente é coordenado pelo Procon Manaus, e conta com a participação de mais de 20 órgãos municipais, estaduais e parceiros. Neste sábado, foram oferecidos serviços de Cadastro no Sine Manaus, atendimento médico, farmácia, além de atividades lúdicas para crianças, ministradas pela equipe de educação da Superintendência Municipal dos Transportes e Urbanos (SMTU) e dos Garis da Alegria.

Outro serviço oferecido, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), foi a distribuição de mudas de espécies frutíferas e ornamentais, produzidas pelo Programa Manaus Verde e Viva. O estande do órgão também levou para os moradores da área as peças feitas a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos para divulgar as oficinas gratuitas oferecidas pela Semmas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou 46 consultas médicas, 29 solicitações de exames e fez 11 encaminhamentos para especialistas.

Também foram feitos dois atendimentos para hipertensos e cinco para diabéticos. Aplicadas 137 doses de vacinas entre febre amarela, tríplice viral, difteria e tétano, hepatite B e H1N1.

Na Educação em Saúde foi realizada palestra em Saúde Bucal com a entrega de 100 kits de higiene bucal. As equipes da Semsa também distribuíram 725 preservativos e realizaram 180 testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Ainda dentro da ação, equipes de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) fizeram um mutirão de limpeza no bairro.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Prefeitura termina capacitação no diagnóstico de síndrome gripais