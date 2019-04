Médico de pilotos renomados da Fórmula 1 atende população no AM

O médico foi contratado pelo prefeito Nathan Macena e já atendeu mais de 200 pessoas | Foto: Divulgação





Careiro Castanho - Renomado em todo o mundo por trabalhar com atletas de alto nível da Fórmula 1 como Ayrton Senna, Felipe Massa e Rubinho Barrichelo, o ortopedista e traumatologista, Daniel Morais é a mais nova contratação da prefeitura do Careiro Castanho para o atendimento da rede básica de Saúde do município.

O médico foi contratado pelo prefeito Nathan Macena e desde que chegou ao município, na última quinta-feira, 25 de abril, atendeu mais de 200 pessoas. Daniel conheceu o Careiro através de seu projeto social “Anjos da Esperança” e, durante uma de suas visitas, foi convidado pelo prefeito Nathan Macena para compor a equipe da rede municipal de saúde.

“O Dr. Daniel é um profissional sem igual, experiente, que está acostumado a lidar com grandes atletas e com um carinho único no trato com a população. Quando percebi esse compromisso, durante sua ação social no município, não tive dúvidas em lhe convidar para compor nossa equipe e ampliar esse atendimento”, afirmou Nathan.

A população aprovou a iniciativa





Daniel Moraes disse que os esforços da prefeitura para melhorar a saúde no município foi uma das razões para ele aceitar o novo desafio, mas que a população foi a principal responsável.

“Me apaixonei imediatamente por essa cidade e por suas pessoas. Ao chegar aqui vi como o Nathan tem se esforçado e isso me incentiva a ficar, mas esse carinho que recebi durante os atendimentos não tem preço”, explicou o médico, que também atende atletas do UFC e da Fórmula Truck.

Com a nova contratação, Careiro Castanho conta agora com cinco especialidades médicas para o atendimento: ginecologia, pediatria, oncologia, ortopedia e traumatologia, além de um médico cirurgião.

*Com informações da assessoria

