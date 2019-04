Motorista perde controle e capota veículo no Aleixo

Manaus - Um veículo, modelo Uno, causou transtornos na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul da cidade, após o motorista perder o controle e capotar na via. O caso aconteceu na manhã deste domingo (28) e deixou o trânsito lento no local.

O acidente ocorreu após o motorista perder o controle do carro na via. Segundo a 3ª Companhia Interativa Comunitária (3ª Cicom), que atendeu a ocorrência, o motorista não estava alcoolizado no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para a ocorrência, mas foi constatado que não havia necessidade de avaliação médica e o condutor foi liberado.



Ainda de acordo a 3ª Cicom, os danos causados pelo acidente foram apenas materiais. Após às 11h, o trânsito no local já estava normalizado, sem maiores efeitos na região.

