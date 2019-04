MPF divulga lista de entidades beneficiadas por acordos de não-persecução penal no AM

Os acordos de não persecução penal são propostos ao réu quando a pena mínima é inferior a quatro anos e por meio de negociação | Foto: Divulgação

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas divulgou os resultados do Edital n°1/2019, que habilita entidades filantrópicas para serem beneficiárias de acordos de não-persecução penal firmados pelo órgão em ações penais. O edital habilitou 13 entidades sem fins lucrativos.

Para a habilitação, as entidades precisavam ser formalmente constituídas, sem fins lucrativos, e que tivessem conta bancária em instituição financeira regular. Eram exigidos documentos como o registro em cartório de pessoa jurídica, cópia de estatuto social da entidade e outros que comprovassem a autenticidade da instituição.

As entidades filantrópicas, entidades públicas ou privadas com finalidade social, sem fins lucrativos, previamente conveniadas, ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde estão na lista, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante de cunho social.

Os acordos de não persecução penal são propostos ao réu quando a pena mínima é inferior a quatro anos e por meio de negociação, são estipuladas condições a serem cumpridas pelo investigado, garante eficiência e rapidez no processo,e poupa verba dos cofres públicos.

As condições para que ocorra a proposição do acordo incluem, entre outros requisitos, reparar o dano ou restituir a vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo MPF como instrumentos, produto ou proveito do crime; prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas; e pagamento de multa a ser destinada a entidade pública ou de interesse social indicada pelo Ministério Público. Com o acordo estabelecido, o caso segue para a Justiça, a fim de ser homologado.

Diante da necessidade de indicar essas instituições quando da celebração de acordos de não-persecução com previsão de pagamento de multas, o MPF realizou o procedimento de seleção, cujos resultados finais estão publicados no Diário eletrônico do MPF de 8 de abril de 2019, por meio do Edital nº 19/2019.

As instituições habilitadas:

Abrigo Moacyr Alves

Abrigo o Coração do Pai

Associação de Amigos do Autista no Amazonas

Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas

Associação Educacional e Beneficente Pão da Vida

Associação Mãos Amigas Fortalecendo a Família

Associação Missionária de Apoio e Resgate

Associação Philippe Sócias da Comunidade Católica Nova e Eterna

Aliança Casa da Criança

Casa do Idoso São Vicente de Paulo

Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações – Instituto Filippo Smaldone

Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Fundação do Bem-Estar Social

Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas

Inspetoria Laura Vicuña

Instituto de Ação Social Vida e Saúde do Amazonas

Instituto Silvério de Almeida Tundis

Lar Fabiano de Cristo

Liga Amazonense Contra o Câncer

Ministério Restaurando Altares

Movimento Comunitário Vida e Esperança

Obras Sociais do Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo

Ong Acolhimento

Grupo Raio de Sol

