Bombeiros resgatam corpo de homem que estava desaparecido no AM

Corpo foi removido para o IML, onde passará pelos procedimentos de reconhecimento e necrópsia | Foto:

Careiro da Várzea - O corpo de um homem ainda não identificado foi resgatado nas águas do rio Negro na tarde desta segunda-feira (29). O caso aconteceu no município de Careiro da Várzea, a 25 quilômetros de distância de Manaus.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada no último domingo (28) para a ocorrência de busca e resgate da pessoa que estava desaparecida em meio liquido. O corpo da vítima, no entanto, só foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira, quando as buscas foram retomadas.

Por volta das 18h, o cadáver foi transportado para a base do Pelotão Fluvial no Centro de Manaus, de onde deve ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos os procedimentos de reconhecimento da vítima.

Edição: Lucas Vítor Sena



