Indígenas denunciam gestor público por corrupção no AM

Manaus - Indígenas da etnia kokama estiveram na tarde desta segunda-feira (29), por volta das 16h, na sede da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) para levar uma denúncia direta sobre um secretário financeiro da Fundação Estadual do Índio (FEI) que estaria recebendo propina para aceitar projetos dentro da instituição. De acordo com a liderança, ele estaria tentando persuadir alguns advogados da instituição a aceitar propinas.

“Os advogados nos comunicaram e decidimos tomar as devidas providências. Eles costumam vetar os nossos projetos. Em contrapartida, eles aceitam os de outros que dão dinheiro. Queremos pessoas que nos ajudem e que não nos humilhem”, disse o cacique e líder do grupo, Agenor Kokama.

Conforme a liderança, mais pessoas estariam no esquema de corrupção. “Os advogados nunca foram ruins conosco. A secretária Caroline Braz, assim como toda a equipe da Sejusc foi bastante receptiva e nos ouviu. É preciso que todos saibam que tipo de pessoa está dentro da FEI”, ressalta.

Em nota, a Sejusc confirmou que a secretária da pasta, Caroline Braz, esteve em reunião com os representantes da etnia Kokama para ouvir as reivindicações deles e que todas as informações expostas durante a reunião serão averiguadas e deverão ser tomadas as devidas providências.

Edição: Lucas Vítor Sena

