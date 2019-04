Prefeitura revitaliza Centro Comunitário no Parque das Castanheiras II

Manaus - Na noite desta segunda-feira (29), a Prefeitura de Manaus inaugurou a nova sede do centro comunitário do conjunto habitacional Parque das Castanheiras II, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da capital. A cerimônia de inauguração da nova estrutura contou com a presença do secretário-chefe da Casa Civil municipal, Arthur Bisneto.

Para Arthur Bisneto, a obra é de extrema importância para a região, trazendo uma maior qualidade de vida aos moradores do conjunto. ‘Para quem não é daqui, pode parecer uma obra pequena. Mas, esse espaço trará entretenimento aos moradores. Hoje, pode-se dizer que este é um lugar seguro, dando uma oportunidade para vários grupos se reunirem no espaço. É importante ressaltar que esse é um trabalho conjunto da prefeitura de Manaus. Para os moradores da região, isso é de extrema importância’, disse ele.

Além de Arthur Bisneto, também estavam presentes o vereador Hiram Nicolau (PSD), autor da emenda ao orçamento municipal para a revitalização e a vereadora Professora Jacqueline (PHS), que fez a emenda da academia ao ar livre no bairro.

Secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto, durante discurso na entrega do centro revitalizado | Foto: Reprodução

A obra

A obra, realizada pela Secretária Municipal de Infraestrutura (Seminf), contemplou a substituição das janelas, reforma no piso, manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias e pinturas, além da confecção de calçadas e da sede administrativa, localizada na Avenida Penetração. A obra foi orçada em R$ 200 mil.

A ementa destaca a importância social que os centros comunitários desempenham dentro de suas comunidades, sendo essenciais para a qualidade de vida dos cidadãos do bairro, na convivência e interação com outros moradores, além do incentivo para práticas esportivas, lazer e recreações sociais.

Outras obras

A prefeitura já havia inaugurado, em 2017, uma academia ao ar livre no conjunto Parque das Castanheiras II. A obra foi realizada por meio de ementa proposta pela vereadora Professora Jaqueline.

