Jovens encontram dificuldades ao procurar emprego no Amazonas

Manaus - Após a crise, a instabilidade do mercado de trabalho atingiu em cheio os jovens brasileiros. O desemprego dessa faixa etária bateu recorde de 27,2% no fim do ano passado e o número de pessoas de 18 a 24 anos que desistiram de buscar emprego triplicou desde 2014.

No Amazonas, segundo a Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), esse cenário não é diferente. No fim de 2018, mais de 1,7 milhão de jovens amazonenses estavam nessa condição.

Somente no primeiro trimestre deste ano, 109 jovens procuraram a secretaria em busca do primeiro emprego. Os números, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-Contínua), do IBGE, e compilados pela consultoria LCA, apontam que a deposição atingia 600 mil pessoas nessa faixa etária até setembro de 2015.

Procura por emprego

Pelo menos, 77 jovens entre 15 e 24 anos procuraram os postos do Sistema Nacional de Emprego do Amazonas (Sine-AM), administrados pela gestão municipal, para conseguir uma vaga de emprego no mercado de trabalho. Esse número é referente até o mês de março deste ano.

Já no ano de 2018, foram 671 buscando emprego e em 2017 o número foi maior com 722 jovens.

Como conseguir uma vaga no mercado de trabalho?

A analista de Recursos Humanos Karla Marques conta que é importante se preparar para conseguir uma colocação profissional. Entre as medidas estão a inclusão de cursos no currículo. A especialista alerta que a medida é essencial, mesmo para aqueles candidatos sem ter experiência.

“O 'despreparo' de muitos jovens não está somente relacionado ao conhecimento técnico, mas também à desenvoltura para demonstrar ser o perfil adequado. Esse problema acontece desde o currículo até a entrevista de emprego”.

Disposição e iniciativa são essenciais

“Os recrutadores procuram por profissionais em início de carreira que tenham disposição e iniciativa para aprender, além de capacidade de aprendizado. Também são valiosos o envolvimento em atividades extracurriculares, a articulação para se comunicar e os cuidados na escrita”, conta.



O jovem motivado, muitas vezes, não tem experiência de trabalhos formais e full time, mas, para a psicóloga, é possível utilizar a seção para destacar outras realizações.

“Aqui entram projetos extracurriculares, trabalhos voluntários, grupos de estudo, cursos e, principalmente, a iniciativa por parte do candidato de buscar experiências. Viaje e capacite-se sempre que puder, com treinamentos online ou não”.



A Secretaria de Estado do Trabalho atua em parceria com empresas, disponibilizando o seu espaço físico para os empreendimentos realizarem cursos de capacitação. Do início do ano até o mês de abril, já foram realizados dois cursos. Um sobre segurança no trabalho voltado para frentistas e o outro para a área de agente de portaria.

Além disso, a Setrab está buscando novas parcerias, a fim de qualificar os cidadãos para o mercado de trabalho.

Sem qualificação, sem emprego

Com um grupo de amigos, Naiara Nunes e Iara Batista fazem rondas diárias por sites de emprego, no Sine e em páginas no Facebook. Os participantes dos grupos passam informações sobre oportunidades e quando abrem inscrições para vagas de trabalho. Eles enfrentam filas em feiras de emprego e saem juntos para deixar currículos em fábricas do Distrito Industrial.

Mesmo com o esforço em conjunto, os jovens amazonenses ainda não conseguiram nenhuma oportunidade.

"Está muito difícil a nossa situação. As empresas são exigentes, querem experiências, mas nós queremos ter a oportunidade da primeira experiência”.

Desemprego no Governo de Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse na última quinta-feira (25) que, se não fosse a Reforma Trabalhista, o problema do emprego no País seria maior.

"O governo só cria emprego quando cria cargo em comissão. Quem quer ser patrão no Brasil com tantas ações trabalhistas?", afirmou o presidente durante café da manhã com jornalistas.

Bolsonaro afirmou que vê o problema do desemprego como um desafio grande para os próximos anos de governo.

"A gente fica com pena. Isso não é fácil. Temos a substituição do homem pela máquina em vários setores. É mais um desafio que temos pela frente", disse o presidente. Ele lembrou que o Brasil é um país de commodities e questionou: "Quando acabar, vamos viver de quê?"

