Torcedores de Vasco X Corinthians receberão sacolas ecológicas

Ao todo, serão distribuídos 50 mil eco-sacos | Foto: Marinho Ramos / Semcom

Manaus - O público que for prestigiar a partida entre Vasco x Corinthians receberá sacolas de lixo ecológicas para descartar corretamente os resíduos produzidos durante a disputa. A iniciativa inédita e sustentável foi anunciada pela Prefeitura de Manaus nesta terça-feira (30).



O jogo está marcado para sábado (4), às 18h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro – o Brasileirão, contará com a estrutura para realização de grandes eventos do município.

Ao todo, serão distribuídos 50 mil “eco-sacos” de 15 litros, produzidos pela Associação de Reciclagem e Preservação Ambiental (Arpa), para todo o público que acessar qualquer uma das entradas do anel inferior do estádio, onde cem pessoas estarão mobilizadas para conscientizar, orientar e distribuir as sacolas. O descarte do lixo será feito em 40 gaiolas instaladas em pontos estratégicos.

Além disso, as duas concessionárias ligadas à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Tumpex e Marquise Ambiental, vão orientar sobre os cuidados com o meio ambiente enquanto a bola estiver rolando no campo.

O secretário da Semulsp, Paulo Farias, destacou que essa partida de futebol nacional poderá demonstrar ao país o cuidado que Manaus tem com o meio ambiente e com o fomento às atividades dos catadores.

“Esse evento será importante para divulgar a cidade de Manaus para todo o Brasil. Esse também será um momento em que a população manauara vai fazer uma demonstração de conscientização, por meio dos ‘eco-sacos’ que serão distribuídos nas entradas do estádio, para o descarte de resíduos durante o jogo. A intenção é que a Arena da Amazônia esteja completamente limpa ao final do evento”, explicou Paulo.



No dia do jogo, antes do início e no intervalo, os “Garis da Alegria” farão uma ação de conscientização com faixas educativas e as tradicionais músicas do grupo que animam e sensibilizam o público. Enquanto isso, na área externa da arena, 150 garis atuarão na limpeza das vias e calçadas com a presença de carros coletores.

*Com informações da assessoria

