Motorista fica preso às ferragens após carro capotar na Cosme Ferreira

Homem perdeu o controle do carro no início da manhã | Foto: Manaustrans

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (1º), por volta das 6h, um motorista de 31 anos ficou preso às ferragens após perder o controle do carro que estava dirigindo, um Corsa Classic, de cor prata, e capotar. O acidente aconteceu na Avenida Cosme Ferreira, bairro São José 1, Zona Leste da capital amazonense.



De acordo com policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ao fazer a curva mais aberta do que o ideal, no sentido bairro-centro, o condutor bateu a roda na calçada, perdeu o controle do veículo e capotou na avenida.

"Ele estava meio tonto mas não posso afirmar se era por causa da batida ou se ele tinha ingerido bebida alcoólica. Também não há como dizer se estava em alta velocidade. Porém o motorista fez a curva acima da velocidade ideal. Por isso, capotou", explicou o policial militar que auxiliou na ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) foram chamados para retirar a vítima das ferragens. Segundo a corporação, a vítima estava consciente, mas apresentava um trauma na cabeça, além de dores no ombro esquerdo.

O motorista foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Ssamu) ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Até o fechamento dessa matéria, o estado de saúde dele não havia sido divulgado.

Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) também esteve no local e o trânsito já foi liberado.

