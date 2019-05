Há 17 dias professores do Amazonas cobram reajuste salarial

O Sinteam vai enviar dois nomes solicitados pela Sefaz para representar o sindicato durante a análise dos dados no órgão | Foto: Sinteam





Manaus - As atividades dos professores da rede estadual de ensino do Amazonas ainda estão paralisadas. Há 17 dias, os docentes reivindicam por reajuste salarial, dentre outras solicitações. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam), além da capital Manaus, em 41 municípios do Estado as atividades estão paralisadas, totalmente ou parcialmente.

O Sinteam vai enviar dois nomes solicitados pela Sefaz para representar o sindicato durante a análise dos dados no órgão | Foto: Sinteam

O Sindicato informou ao Portal Em Tempo que apesar das notícias sobre a apresentação de uma contraproposta de reajuste salarial, por parte do Governo, a classe de professores ainda não recebeu um convite formal, desconhecendo horário e local para negociações.

Nesta quinta-feira (2), o Sinteam vai enviar dois nomes solicitados pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para representar o sindicato durante a análise dos dados no órgão.

De acordo com o Sinteam, os docentes ainda não tiveram respostas satisfatórias das autoridades | Foto: Sinteam

De acordo com a presidente do Sinteam, professora Ana Rodrigues, os docentes ainda não tiveram respostas satisfatórias das autoridades.

“Pedimos 15% de reajuste salarial, mas o Governo quer conceder apenas 3,93% do reajuste. Até agora não temos novidades e estamos aguardando”, disse a professora, acrescentando que o sindicato representa outros trabalhadores como merendeiros, pedagogos e vigias.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) disse ao Portal Em Tempo que aguarda o envio dos nomes pelo Sindicato para que seja uma reunião conjunta para realizarem as deliberações.

A Sefaz vai discutir sobre a proposta e a contraproposta, de maneira que possa haver um equilíbrio entre as reivindicações dos trabalhadores da educação e os limites de Lei de Responsabilidade Fiscal.



