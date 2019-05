Cemitério recebem mutirões de limpeza para o Dia das Mães

Manaus - Com a proximidade do Dia das Mães (12), a Prefeitura de Manaus prepara os cemitérios situados nas áreas urbana e rural para receber os mais de 60 mil visitantes esperados. Desde o início desta semana, os cemitérios Nossa Senhora Aparecida, zona Oeste, e Nossa Senhora da Conceição das Lajes, zona Leste, receberam as ações de limpeza intensificadas.

O subsecretário operacional da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), José Rebouças, destaca que 200 funcionários estão atuando nos espaços com corte de grama, capinação, varrição, entre outros serviços.

“A Semulsp está com força total nesses dias que antecedem o Dia das Mães. É uma recomendação do prefeito Arthur Virgílio Neto que as equipes de limpeza deixem os dez cemitérios atendidos pela prefeitura adequados e propícios, para que as pessoas que irão visitar seus entes queridos sejam bem recebidas”, disse Rebouças.

Dos seis cemitérios localizados na zona urbana da cidade, o São João Batista, zona Centro-Sul; o São Francisco, na zona Sul; e o Santa Helena, na zona Oeste, já estão prontos. Na próxima, será a vez do cemitério Santo Alberto, zona Leste, receber os serviços de limpeza.

Para este próximo Dia das Mães, as equipes da Semulsp estarão nos cemitérios durante e depois do domingo, fazendo a varrição e a manutenção dos espaços, como já programado na rotina de serviços de limpeza em Manaus.

