Veja vídeo sobre nova estrutura do Hospital Francisca Mendes em Manaus

Manaus - A maioria dos pacientes que aguardam por uma cirurgia cardíaca no Amazonas vem de municípios do interior e até mesmo de outros estados para realizar os procedimentos na capital. Por conta da alta demanda, no Hospital Francisca Mendes, na Zona Norte de Manaus, a estrutura para atendimento a esses pacientes foi reforçada.

A sala cirúrgica recebeu novos equipamentos e oito novos leitos de UTIs pós cirúrgico, o objetivo é diminuir a fila de espera.

No Amazonas, 721 pessoas aguardam por cirurgia cardíaca, sendo 253 crianças e 468 adultos, segundo o governo do estado a fila aumentou porque o hospital perdeu os leitos cirúrgicos e teve as salas desativadas.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mei Shapiama/TV Em Tempo

