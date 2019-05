Prefeitura divulga serviços para jogo entre Vasco e Corinthians

Manaus - Vasco e Corinthians se enfrentam neste sábado (4), às 18h, na Arena da Amazônia, zona Centro-Oeste, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. A partida contará com a estrutura da Prefeitura de Manaus para realização de grandes eventos, incluindo um esquema especial de trânsito e transporte.

As interdições de vias ocorrerão a partir das 8h, iniciando pela rua Flaviano Limongi (entrada pela avenida Pedro Teixeira e rua Lóris Cordovil). A via servirá para entrada dos atletas e veículos de serviço. Às 14h, a avenida Constantino Nery será fechada no sentido bairro/Centro, no trecho entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira. A avenida Pedro Teixeira, entre a Djalma Batista e a Constantino Nery, poderá ser interditada de acordo com a necessidade.

As vias serão liberadas após a dispersão do público, no final do evento esportivo.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) fará o controle do tráfego, com o efetivo de 30 agentes, por turno, posicionados em postos fixos, a pé e em viaturas, para monitorar a circulação de veículos e pedestres e para coibir o estacionamento irregular nas ruas próximas ao local da partida.

Transporte

Em virtude da interdição da avenida Constantino Nery, no sentido bairro/Centro, no trecho compreendido entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil, as linhas que operam próximo à Arena da Amazônia seguirão alteração de desvios.

Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), as linhas 011, 219, 301, 302, 305, 306, 307, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 330, 356, 408, 416, 430, 444, 449, 454, 456, 500, 560, 640, 448, 300, cujos fluxos normais são as avenidas Torquato Tapajós e Constantino Nery, seguirão itinerário pelas avenidas Torquato Tapajós, Mário Ypiranga, Djalma Batista, Pedro Teixeira e Constantino Nery.

Já as linhas 202, 206, 210, cujos fluxos normais são as avenidas Desembargador João Machado e Constantino Nery, seguirão o itinerário pelas avenidas Desembargador João Machado, Mário Ypiranga, Djalma Batista, Pedro Teixeira e Constantino Nery.



Sensibilização

Além do espírito esportivo, o jogo entre Vasco X Corinthians, em Manaus, será marcado pela conscientização ambiental e pelo combate ao trabalho infantil. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) levará aos torcedores a “Campanha de Combate ao Abuso, e à Exploração Sexual e o Trabalho Infantil”, enquanto a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) irá sensibilizar quanto à importância do correto descarte dos resíduos sólidos.

Será distribuído material informativo da campanha institucional sobre as principais violações de direitos envolvendo crianças e adolescentes, além dos endereços e dos números dos locais mantidos pela Prefeitura de Manaus que atendem a esses casos, como o Disque Denúncia 0800-092-1407 e Disque Direitos Humanos 0800-092-6644.

A outra ação envolve a distribuição aos torcedores de sacolas de lixo ecológicas para o descarte correto dos resíduos produzidos durante o evento. Ao todo, serão distribuídos 50 mil “eco-sacos” de 15 litros, produzidos pela Associação de Reciclagem e Preservação Ambiental (Arpa), para todo o público que acessar qualquer uma das entradas do anel inferior do estádio, onde cem pessoas estarão mobilizadas para conscientizar, orientar e distribuir as sacolas. O descarte do lixo será feito em 40 gaiolas instaladas em pontos estratégicos.

Além disso, as duas concessionárias ligadas à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Tumpex e Marquise Ambiental, vão orientar sobre os cuidados com o meio ambiente, enquanto a bola estiver rolando no campo.



Solidariedade

E como já virou costume, os grandes eventos da capital amazonense também chamam a atenção para a solidariedade. Para o Brasileirão, os ingressos estão sendo vendidos ao preço promocional de R$ 80 mais um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Fundo Manaus Solidária e, posteriormente, entregue ao público atendido pelo órgão.

