Irmão de empresário amazonense morre em grave acidente no Aleixo

Manaus - O gerente administrativo Domingos Sávio Alves de Lima, de 35 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na noite dessa quinta-feira (2), na avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

Segundo informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 22h30. Domingos Sávio conduzia um carro Gol prata, acompanhado de um amigo, quando perdeu a direção do automóvel ao desviar de um buraco na via. O veículo capotou e colidiu contra uma mureta.

Momento que os bombeiros retiravam as vítima do carro | Foto: Divulgação/Bombeiros

Os dois ocupantes ficaram presos nas ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e fizeram o resgate das vítimas com auxílio de um desencarcerador para cortar as partes metálicas do carro.

Domingos Sávio, que é irmão do proprietário do restaurante Picanha Mania, e o amigo dele, que não teve o nome revelado, foram socorridos pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Local do acidente | Foto: Josemar Antunes

Após dar entrada no setor de emergência, Domingos Sávio não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 0h40. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde da outra vítima.

