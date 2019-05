Festa da Ufam é cancelada após repercussão negativa de evento na UEA

Manaus - A festa "Caloura da Party - Minha boca na sua, rola?", que seria realizada na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na noite desta sexta-feira (3), foi cancelada. O evento estava sendo organizado por acadêmicos da instituição e feito em comemoração aos calouros.

De acordo com os organizadores, o evento foi suspenso devido a repercussão negativa da festa realizada na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no dia 27 de abril.

A festa seria realizada no Centro de Convivência da Instituição e quem define sobre a realização das festas são as unidades acadêmicas | Foto: Divulgação

De acordo com a Ufam, a festa seria realizada no Centro de Convivência da Instituição. Segundo a instituição, quem define sobre a realização das festas são as unidades acadêmicas.

Além disso, um dos diretores do Instituo de Ciências Exatas (ICE) questionou a propaganda no cartaz de divulgação da festa. De acordo com o diretor, era semelhante ao que foi posto na UEA. No banner estava escrito "Calourada Party - Minha boca na sua, rola?'', fazendo um trocadilho com a pontuação da frase.

Os organizadores do evento publicaram uma nota em um perfil do Instagram, onde explicaram que a festa foi cancelada por ‘’instâncias maiores” e que, apesar de explicarem que a festa “Calourada Party” não tem vínculo com a festa da UEA, do dia 27 de abril, o cancelamento já estava decidido.

“Servidores da Ufam entraram em contato com o reitor e solicitaram o cancelamento. E depois recebi uma ligação pedindo que a gente cancelasse a festa”, disse um dos responsáveis pelo evento, acrescentando que a suspensão foi ordenada para evitar problemas futuros.

Nota de esclarecimento dos organizadores | Foto: Divulgação

