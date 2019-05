Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido em rio, no Tarumã

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi resgatado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (3), no lago do Tarumã, na Comunidade Nossa Senhora do Livramento, na Zona Oeste de Manaus. A suspeita é que a vítima tenha se afogado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava desaparecida desde quinta-feira (2), após sair para nadar. O corpo foi encontrado por volta das 17h.

Ainda conforme informações repassadas por um bombeio que participou da equipe de resgate, mas preferiu não se identificar, familiares da vítima teriam registrado o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, mas a equipe ainda não tinha conseguido contato com a família do homem.

O corpo foi levado para o pelotão fluvial no Centro da cidade e removido do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais:

Ladrão de carros tenta subornar policiais para não ir preso

Homem é preso enquanto tentava subornar policiais em Manaus