Homem morre arrastado por caminhão em Maués; motorista estava bêbado

Maués - No mês da campanha de conscientização no trânsito, mais uma pessoa morreu vítima da imprudência, no Amazonas. Carlos Edinho Ferreira, de 27 anos, foi atropelado e arrastado por uma caçamba, após ser atingido em cheio, na motocicleta que conduzia. O fato aconteceu na estrada dos Moraes, no município de Maués (distante), 267 km de Manaus, por volta das 20h20 do último domingo (5).

De acordo com informações do comandante da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), de Maués, policial Laurenio Santos, a caçamba trafegava em alta velocidade, no sentido bairro-centro de Maués, sob o comando do motorista e dono do veículo, Sidney Axel Maquiné de Oliveira, 21, e no banco do carona Jardel Chaves de Souza, 27.

A vítima foi arrastada alguns metros e veio a óbito. O motorista da caçamba e seu carona não prestaram socorro à vítima e fugiram do local. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o acusado e o colega na comunidade do Pupunhal, distante alguns quilômetros da sede do Município.

A 10º CIPM informou ainda que a caçamba de placa NOI 7750 Cargo 6332 E, de cor branca, é de propriedade do acusado que presta serviço na cidade de Maués. Tanto Sidney e Axel e Jardel Chaves são moradores dos Bairros Compensa II e Tancredo Neves em Manaus.

A guarnição de serviço da PM encaminhou os dois para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia do município, onde ficarão à disposição da Justiça.

