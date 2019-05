Vídeo: Marinha alerta para perigo dos rios amazônicos na cheia

Manaus - Navegar pelos rios da Amazônia nessa época de cheia requer cuidados redobrados por parte dos comandantes de embarcações. Troncos de árvores à deriva estão entre os objetos que mais provocam naufrágios no Amazonas.

Todos os dias, milhares de pessoas embarcam em viagens pelos rios do Amazonas. São centenas de destinos e em cada um deles, há perigos a serem driblados. Nessa época do ano, os rios estão mais cheios. O nível do rio negro subiu 1,28 centímetros este ano, e deve continuar subindo.

Naufrágio

Em março, um barco naufragou no rio Purus, próximo a comunidade Foz de Tapauá. A embarcação saiu de Lábrea, no sul do estado, e tinha como destino Manaus. 33 passageiros estavam a bordo e conseguiram escapar com vida.

Muitos deles se jogaram no rio e nadaram até a terra firme. Uma testemunha informou que o barco bateu em um tronco e começou a afundar.

No Amazonas, mais de 35 mil pessoas possuem licença para navegar pelos rios da região. A Marinha do Brasil tem intensificado as fiscalizações fluviais e reforça a atenção para as medidas de segurança.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: cheias nos rios alteram preço de produtos em feiras de Manaus

Vídeo: Manaus deve continuar com fortes chuvas nos próximos meses